Royaume-Uni: une route définitivement fermée avant qu’elle ne soit «avalée par la mer»

L’érosion côtière, aggravée par les changements climatiques, a causé la fermeture d’une partie de la route B3191 dans le comté de Somerset, en Angleterre. Le dommage causé par les pluies abondantes du dernier mois ne donne pas d’espoir de pouvoir sauver le tronçon qui disparaîtra éventuellement dans les eaux.

La route était fermée depuis le début du mois de janvier et le demeurera définitivement, l’érosion de la colline sur laquelle elle repose étant jugée trop dangereuse pour qu’on puisse y circuler.

Le tronçon de la route B3191 dans la municipalité de Watchet, au Royaume-Uni a subi des dommages jugés «irréparables» par le conseil du comté et nécessiterait d’immenses travaux pour redevenir praticable.



Étant donné la forte probabilité que l’érosion de la côte continue de s’accélérer, la route sera très probablement «avalée par la mer», a annoncé Mike Rigby, conseiller au transport du comté.

Une somme de 4 millions de livres a été investie pour fournir une route alternative pour les résidents et les commerces du secteur affecté par la fermeture.

Les îles aux premières loges des changements climatiques

L’Angleterre fait face à une des érosions côtières les plus rapides en Europe. On estime que 9000 propriétés pourraient être détruites par l’érosion sur son territoire d’ici 2025.



La montée du niveau de la mer et les tempêtes plus fréquentes et violentes, résultats des changements climatiques, sont de grands accélérateurs de l’érosion côtière. Les îles comme l’Angleterre sont particulièrement touchées par ces phénomènes.

La menace de l’érosion côtière est encore plus criante de notre côté de l’Atlantique, aux Îles-de-la-Madeleine notamment, où l’eau monte en moyenne de 4,3 millimètres chaque année depuis les années 60. De 2005 à 2022, l’archipel perdu 8 mètres de berges .



CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI L'ouragan Fiona a «complètement changé» le paysage des Îles-de-la-Madeleine, en septembre dernier.

Des évènements climatiques exceptionnels, comme l’ouragan Fiona, qui avait fait des ravages dans l’Atlantique en 2022, risquent fort de s’y multiplier dans l’avenir en raison de la crise climatique.

