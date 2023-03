Utiliser l’humour pour parler de violence conjugale

Partager







Selena Fortier utilise l’humour pour sensibiliser son public aux subtilités de la violence psychologique dans les relations amoureuses.

La conférencière et humoriste de la relève, qui s'identifie elle-même comme survivante de violence conjugale, est consciente qu’il peut être délicat d’aborder un sujet aussi dramatique de manière rigolote.

«À la base, la violence conjugale, c'est un sujet tellement difficile. C'est un fléau, c'est un thème qui fait émaner beaucoup d'émotions difficiles et c'est tout à fait compréhensible», affirme-t-elle.

Elle a aujourd’hui envie de partager son histoire de manière dynamique, avec une approche axée sur les solutions. Elle présente d’ailleurs, dans son spectacle, des outils comme le «violentomètre», qui permet de «mesurer» si une relation amoureuse est saine ou violente.

«J'ai vraiment envie de partager un message d'espoir que c'est possible de quitter le cycle de la violence conjugale, puis de se créer une vie heureuse. Je réussis à en rire aujourd'hui, [mais] on s'entend que ça a pris beaucoup de temps», explique-t-elle.

Guérir grâce à l’humour

Après deux ans de rétablissement entourée de professionnels, Selena – qui a un baccalauréat en psychologie et a travaillé quatre ans comme intervenante psychosociale – a voulu réorienter sa carrière pour mettre la prévention de la violence conjugale au centre de sa vie. C’est là qu’est née l’idée de créer une «show-férence» autour de son parcours de vie. Elle a donc suivi un cours d’entrepreneuriat avant de s’inscrire à des cours du soir à l'École nationale de l'humour.

«J'ai réalisé à quel point je ressentais une grande urgence de vivre. À quel point la culture occupe une grande place dans ma vie [...]. Et c'est là que j'ai voulu allier humour, violence conjugale et sensibilisation [pour] libérer la parole. Et j'ai vraiment senti une connexion avec le public au moment où j'en parlais», exprime-t-elle.

Photo Axel Tardieu Selena Fortier

Après des rodages, son spectacle sera présenté devant un grand public pour la première fois le 18 mars prochain, au Théâtre de la Ville, à Longueuil.

«J’ai envie de mettre de l’avant que ça peut arriver à n'importe qui de vivre de la violence conjugale et aussi l'importance des témoins. [...] Ça concerne tout le monde. Je crois que c'est important justement de se familiariser avec l’arrière-scène de ce qu'une personne peut vivre quand on est dans une relation de violence conjugale», affirme-t-elle.

Elle espère que sa prise de parole publique pourra faire œuvre utile auprès des personnes qui sont victimes d’abus.

«Je trouve ça super important de parler ouvertement de violence conjugale parce qu'il est temps que la honte change de camp. Si vous vivez de la violence conjugale ou si vous vous questionnez sur votre propre relation, je vous invite sincèrement à contacter SOS Violence conjugale», conclut-elle.

Si vous avez besoin d'aide

SOS violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010

