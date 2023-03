Vous avez prévu prendre l’avion dans les prochains mois? Votre vol risque d’être reporté

Partager







Vous avez acheté des billets d’avion pour les mois de mai à août? Attention: l’heure ou même la journée de votre départ pourrait changer. Alors que les voyages ont repris de plus belle après des années de pandémie, les compagnies aériennes de partout dans le monde sont en train de revoir leur calendrier de vols.

Il faut savoir que le calendrier de vols est prévu un an d’avance par les transporteurs aériens. Puis, au cours de l’année, des ajustements sont apportés en fonction de la demande et des disponibilités des avions et de la main-d’œuvre.

Cette année, de nombreux ajustements pourraient être nécessaires, tout ça à cause de la pandémie. Comme en 2022, les compagnies aériennes ont en effet eu de la difficulté à prévoir la reprise massive des voyages.

Prenez d’ailleurs l’habitude de vérifier souvent la date et l’heure de vos billets sur le site ou l’application de votre compagnie aérienne, qui pourrait faire des changements sans vous avertir.

Sachez aussi que si votre vol a été différé de manière importante, soit plus de trois heures, vous pouvez contacter votre compagnie aérienne et être transféré sur un autre vol sans frais, en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) du Canada.

Vous n’aurez cependant pas droit à une indemnité si le changement a été effectué plus de quinze jours avant la date inscrite sur votre billet.

Des vols annulés cet été

En 2022, Air Canada avait annulé de nombreux vols du mois de juillet et d’août, citant une pénurie de main-d’œuvre et des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Ce scénario pourrait se répéter cet été partout dans le monde, alors qu’on s’attend à encore plus de voyageurs dans les aéroports que l’année passée.

WestJet a d’ailleurs déjà annoncé que les vols en provenance de Toronto, Halifax et Vancouver vers l’Europe seraient suspendus pour l’été.

Aux États-Unis, 50 000 vols estivaux de la compagnie American Airlines ont été annulés, surtout en juin et juillet. Le transporteur aérien allemand Lufthansa a coupé 34 000 vols de son horaire d’été.

La pénurie de main-d’œuvre, encore

Après des mises à pied massives dans le secteur durant la pandémie, les compagnies aériennes ont toujours du mal à recruter assez d’employés pour répondre à la demande. Ces problèmes, déjà présents en 2022, s’ajoutent à d’autres défis logistiques, dont certains en lien à la guerre en Ukraine.

Les gens qui voyagent durant l’été 2023 devront donc encore s’attendre à des annulations et des délais importants dans les aéroports, selon Michael O’Leary , PDG de Ryanair.

Pour éviter des files d’attente interminables et des problèmes logistiques, certains aéroports ont imposé une limite de passagers. Par exemple, à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam, de 6h à 13h, les compagnies aériennes doivent transporter 5% moins de voyageurs. Cette mesure a fait baisser l’achalandage de 5000 passagers par jour.

Photo d’archives, Martin Jolicoeur La situation était chaotique l'été dernier à l'aéroport Montréal-Trudeau

L’aéroport de Heathrow au Royaume-Uni a annoncé qu’aucun nouveau vol ne sera ajouté durant la haute saison pour éviter les délais chaotiques observés durant l’été 2022.

L’espace aérien fermé en raison de la guerre en Ukraine complique la vie des compagnies aériennes, notamment pour des vols en direction de l’Asie. Pour éviter de passer au-dessus de la Russie ou de l’Ukraine, de nombreux vols transitent par l’Allemagne et la Roumanie, dont l’espace aérien se retrouve saturé.

