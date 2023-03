Liam Hemsworth en furie contre Miley Cyrus

Partager







L'hymne pour célibataires de Miley Cyrus a mis de l'huile sur le feu de son divorce avec Liam Hemsworth. Celui-ci n'aurait pas dit son dernier mot.

La chanson du moment, Flowers, est en tête de liste depuis plusieurs semaines au grand plaisir des tiktokeuses et autres personnes qui écoutent la chanson en boucle. En revanche, ça n'est pas tout le monde qui se réjouit de ce succès.

Liam Hemsworth, l'ex-mari de Miley Cyrus, prépare une contre-attaque visant son ancienne compagne.

Dans des documents rendus publics cette semaine, il est révélé que Liam aurait vu sa réputation être ébranlée par la chanson aux nombreuses insinuations contre lui, ce qui a failli nuire à son rôle dans la prochaine saison de la série The Witcher.

Bien que le nom de Liam ne soit jamais mentionné, plusieurs pistes laissent croire qu'il est l'inspiration de la chanson Flowers. Des références telles la chanson When I was your man de Bruno Mars, jouée lors de leur mariage à la fin de 2018, et la robe dorée portée par Miley dans le vidéoclip, référence à Jennifer Lawrence dans le film Hunger Games dans lequel joue Liam, sont des indices sur la personne visée par Miley.

Miley et Liam sont tombés amoureux lors du tournage du film La dernière chanson, en 2009. Après une dizaine d'années de relation houleuse, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime, avant de divorcer huit mois plus tard.

Difficile de savoir si la cause de Liam sera entendue. À suivre!

