Courteney Cox a envisagé de quitter Hollywood pour vendre des piscines

Courteney Cox a brièvement envisagé de quitter Hollywood pour se lancer dans la vente de piscines.

Lors d'une apparition dans le Jimmy Kimmel Live! ce mardi, l'actrice de Friends a expliqué à quel point son défunt père Richard aurait été ravi d'apprendre qu'elle avait reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Cependant, elle a également rappelé qu'il avait tenté de la convaincre de quitter Los Angeles alors qu'elle avait du mal à lancer sa carrière d'actrice.

«Mon père pensait que je devrais abandonner, vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas travaillé pendant longtemps. Et il me restait tout juste assez sur mon compte pour vivre environ deux semaines. Je veux dire, pour manger, c'était tout, a-t-elle ajouté. Alors, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit: "CC, c'est mon surnom, tu dois rentrer à la maison. C'est une longue chute de Los Angeles à Birmingham (en Alabama, sa ville natale) et il est temps de faire tes valises. Et tu es une vendeuse, tu es une sacrée bonne vendeuse. Tu dois faire ce que tu sais faire le mieux.»

«Qu'est-ce qu'il voulait que vous vendiez?», a demandé Jimmy Kimmel, ce à quoi, elle a répondu: «Des piscines.»

«C'est l'affaire de mon père. Au fait, je suis plutôt douée pour ça», a poursuivi la star de 58 ans. «Je savais que j'avais ça comme solution de rechange. (...) Le lendemain, j'ai reçu un appel disant qu'à la suite d'une audition à laquelle j'avais participé pour Family Ties, j'avais décroché le rôle de la petite amie de Michael J. Fox pour les deux dernières années de la série.»

Dans son entrevue, elle a également évoqué le fait d'avoir été honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame la veille, et a expliqué que l'eau de pluie tombant du toit de la tente où elle se trouvait était sans doute un message de son père.

«Une personne que je connais et qui est très intuitive, elle est vraiment pleine d'intuition, a immédiatement dit: "C'est son père"», a noté Courteney Cox, ajoutant: «Le timing était bizarre.»

