Dans l'univers musical de FouKi

La coqueluche du rap québécois nous servait plus tôt ce mois-ci son quatrième album Zayon.

En nous faisant découvrir ses goûts musicaux, FouKi nous rappelle sans cesse toute l’étendue et la variété des artistes qui l’ont marqué.

Cette polyvalence dans l’écoute serait-elle le secret de sa production prolifique?

Pour l’album Zayon, pour la première fois, tu es le principal compositeur. C’était important pour toi?

Ça s’est fait pas mal naturellement avec QuietMike, le DJ de pas mal toute ma musique. C’est lui mon beatmaker. Il a pris une année sabbatique de musique. Depuis ce temps-là, il n’a pas vraiment recommencé. Et j’avais envie premièrement de travailler plus mes productions musicales. Ça s’est fait naturellement durant l’enregistrement.

Comment t’es venu l’idée d’une chanson comme St-Han Quinzou?

(Rires) Chaque année, à chaque Saint-Jean, je suis tout le temps booké sur des shows et on fait toujours des vieilles tounes. Je me suis dit «Pourquoi pas faire une nouvelle toune à partir de cette année jusqu’au restant de mes jours...?» C’est un peu ça le principe. J’avais envie de ça et j’avais aussi envie de parler des francos qui ne sont pas au Québec.

Avec les Acadiens, je trouvais que c’était le meilleur des deux mondes de rejoindre le Québec avec l’Acadie pour une fête. En fait, du 24 juin au 15 août, c’est la fête à tous les jours.

Comment tu choisis les gens avec qui tu collabores?

J’aurais pu prendre Les Louanges que je vois souvent sur des gigs, que j’adore comme personne. J’adore sa musique. Mais des fois on dirait que j’ai le goût d’aller chercher des featurings dont les gens s’attendent moins. De pas aller chercher l’artiste du moment non plus. P’tit Belliveau avant de faire un feat. avec je l’avais jamais rencontré. Il y a tellement de bons artistes au Québec qui n’ont peut-être pas le gros reach comme d’autres artistes peuvent avoir.

De plus en plus, j'aime aller chercher du monde moins connu. Comme Imposs, il est pas mal connu dans le rap mais dans la musique au Québec en général, il est peut-être pas si connu que ça. C’était l’fun d'aller chercher le P’tit Belliveau, Imposs. D’aller chercher aussi des Belges (L'Or du Commun, Swing et Primero). Ils ont un hype en Belgique, en France, mais c’est pas Booba, on s’entend.

Quand tu prépares un album, est-ce que tu bloques des moments pour écrire ou tu accumules des idées sans avoir à te forcer?

Des fois pendant un mois ou deux je vais écrire juste une fois, mais je vais faire 500 beats. Après ça les deux mois qui suivent je vais faire 50 textes. J’arrive pas à créer partout en même temps. C’est vraiment par shot.

Dans ta chanson 80s, tu dis «Je ferais un feat. avec Marvin Gaye». Es-tu un amateur de soul?

Oui! J’adore vraiment le soul! Aussi, dans les années 80, même si Bob Marley était mort, le reggae ça avait full poppé. Les années 80, c’est des belles années overall pour la musique. Je suis un rappeur, mais je suis pas nécessairement l’idée que tu te fais du rappeur. J’ai toujours adoré les voix, les mélodies, les harmonies. Marvin Gaye, c’est un parfait exemple de la voix qui set l’ambiance.

Comment t’as découvert la musique des années 80?

Je suis né en 96 et j’ai quand même un peu grandi avec la musique un peu old school. Mes deux parents sont un peu mélomanes. J’ai baigné dans la musique et mon beau-frère, le fils de ma belle-mère, il me faisait des disques gravés avec du Marilyn Manson, du Wu-Tang Clan.

Ta chanson Ségala parle de tes amis et toi. Qu’est-ce que vous écoutiez dans votre gang?

Je suis un gars du Plateau. Donc, la moitié de mes amis étaient des Français! (Rires) C’est vrai en plus! On écoutait beaucoup de musique française. Beaucoup de rap français. Beaucoup de rap anglais plus old school. Comme Nate Dogg, je me souviens, tout le monde l’adorait et on l’adore encore. Aussi du Oxmo Puccino.

Ta découverte du rap québécois s’est faite avec qui?

Pas mal les classiques. Justement j'ai retrouvé une photo hier de moi dans une Maison des jeunes avec Sans Pression. Après ça il y a Koriass, Alaclair Ensemble, Dead Obies, Manu Militari, Samian. J’ai quand même écouté beaucoup de rap québécois.

Le parolier ou la parolière qui te fait particulièrement trippé?

(Sans hésiter) Orelsan.

Tu t’investis beaucoup dans tes clips. C’est quoi les vidéoclips qui t’ont marqué?

Il y en a eu beaucoup. Le premier, je pense, c’est celui de Childish Gambino quand il tire tout le monde. Ça c’est fou. Mais aussi, ce qui est le fun avec un clip c’est que ça peut être tellement simple. Si les shots sont nice, ça peut être aussi bon qu’un clip qui a coûté un million. Si la toune est poche à la base, ça marchera jamais. Ou à l'inverse, si la toune est incroyable, le clip est correct, ça va quand même marcher.

Tu as travaillé avec un metteur en scène pour ton nouveau show. Quel spectacle t’a marqué pour sa mise en scène?

J’ai jamais vraiment vu des shows avec d'immenses mises en scène à la Ed Sheeran. Les shows qui m’ont le plus marqué c’est pas nécessairement les plus gros shows. Un des premiers que j’ai vu quand j’étais jeune, c’était les Trois Accords au Club Soda. Ça m’avait marqué.

Aussi, je me souviens d’Alaclair Ensemble. Quand j’étais adolescent, ils me faisaient rire. Ils faisaient des push-ups. Ils faisaient la pyramide humaine. Claude Bégin qui arrivait de la foule quasiment en chest...

Ton dernier coup de cœur musical?

J’ai découvert Avril Jensen que j’aime beaucoup.

Pour connaître ses dates de spectaclles, visitez le site de FouKi.

Écoutez sa liste de lecture :

