Monster produit maintenant des boissons alcoolisées et ça semble une mauvaise idée

Partager







Il y a des moments dans la vie où on se retrouve dans une station-service dans le milieu de nulle part, avec un mal de vie inexplicable.

• À lire aussi: McDonald’s annonce l'arrivée du Poulet Big Mac et ça va faire jaser

Il pleut probablement. Ça fait plusieurs heures que vous conduisez. Votre Bluetooth ne fonctionne plus dans la voiture donc vous devez écouter la radio locale. C’est l’émission du matin et un des gars vient de faire une joke de menstruations. C’est morne en est**.

C’est dans cet état d’esprit là qu'il nous arrive de faire des choix de collations qu’on ne ferait pas nécessairement en temps normal.

Le combo pepperette-fromage. Le Jo-Louis deux étages qu’on retrouve à côté du rack à muffin. Et, évidemment, la boisson énergisante.

Si le spleen est petit, un Red Bull ou un Guru risque de faire la job. Mais ça frôle la crise existentielle, vous avez besoin d'artillerie lourde. Le Monster Energy. 473 ml de sucre et de taurine dans une canette noire et verte qui crie: «yo chum, tu vas avoir des palpitations tantôt.»

Mais, il faut parfois ce qu’il faut.

Tout ça pour dire que Monster Energy a récemment fait paraître The Beast Unleashed, une gamme de boissons alcoolisées qui recréent certaines des saveurs populaires de Monster Energy.

On y retrouve évidemment Mean Green, la saveur verte classique, Peach Perfect, White Haze et Scary Berries.

Contrairement aux boissons d’énergie, les versions alcoolisées ne contiennent pas de caféine. Ils ont un volume d’alcool de 6%.

Par contre, pour le moment, la gamme Unleashed n’est disponible que dans quelques états américains, dont la Californie, le Colorado, la Floride et l’Ohio. Coca-Cola, qui produit Monster, a affirmé cette semaine que les produits seront disponibles partout aux states d’ici la fin de l’année. On ne sait toutefois pas encore s’ils vont traverser la frontière.

Peut-être que vous allez pouvoir vous en procurer lors de votre prochain séjour à Plattsburgh.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s