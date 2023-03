Trois découvertes à faire à l’Expo Manger Santé et Vivre Vert

Partager







L’Expo Manger Santé et Vivre Vert est de retour en présentiel cette année, après trois ans en mode virtuel à cause de la pandémie. Les 4 et 5 mars au Centre des congrès de Québec et du 17 au 19 mars au Palais des Congrès de Montréal, vous pourrez aller à la rencontre de nombreux artisans passionnés par l’alimentation saine, l’écologie et la santé globale. Voici trois découvertes que vous pourriez y faire.

1. Des visages du monde culinaire québécois

«Dans un objectif éducatif et pour inspirer les gens, on a quatre scènes qui présentent des conférences et démonstrations culinaires en continu», indique d’emblée la présidente et fondatrice de l’événement, Renée Frappier, en entrevue à 24 heures.

La créatrice de contenu culinaire végane Loounie de l’émission Moi j’mange nous donnera des trucs pour apprivoiser les légumineuses. Pascal-Hugo Caron Cantin d’OD Bali animera une discussion avec Xavier Desharnais, deux fois champion de la Traversée du Lac St-Jean à la nage, sur les mythes de l’alimentation végétale dans le sport. Stefano Faïta nous montrera comment faire ses propres pâtes à la maison. L’auteur de livre de recettes véganes Jean-Philippe Cyr et l’ancien participant de l’émission Les Chefs!, Guillaume Cantin uniront leurs forces pour créer une recette végane à partir d’aliments rescapés.

Bref, il y aura de l’action à l’Expo!

2. Des nouveautés culinaires pour s’étonner

Pour les foodies, l’Expo est l’endroit parfait pour découvrir les nouveautés alimentaires qui pourraient devenir les futures tendances dans le monde l’alimentation.

Vous pourrez essayer du caviar d’algues, du chocolat fait avec du lait d’avoine, des beanies, des genres de Cheetos, mais fait avec des haricots mungo, ou encore tenter une alternative au café faite de canneberges grillées.

Courtoisie

«Il y a plus de 125 dégustations possibles!», indique Mme Frappier. Elle souligne que l’idée est de faire découvrir aux gens des produits plus sains et de les outiller pour qu’ils aient envie d’expérimenter plus souvent les aliments faits de végétaux.

3. Des trucs pour consommer de manière plus écoresponsable

«Lors du confinement, la population s’est intéressée de près à cuisiner à la maison, à rechercher des aliments de proximité, allant même jusqu’à s’initier au jardinage, souligne Renée Frappier. Les habiltés et la curiosité se développent et c’est tant mieux pour notre santé et pour l’environnement.»

Pour poursuivre dans ces habitudes de consommation plus écoresponsables, vous pourrez rencontrer des artisans locaux qui font un effort pour l’environnement.

«On a des artisans qui offrent des produits ménagers écologiques. Tout ce qui est cosmétique aussi, nous présentons des produits plus écologiques», décrit Mme Frappier

Il ne faut pas manquer non plus la démo culinaire de Guillaume Cantin! L'ancien participant à l’émission Les Chefs! est aujourd’hui directeur général de La Transformerie, un OBNL dont la mission est d’enrayer le gaspillage alimentaire. Il nous donnera des trucs pour éviter de jeter trop de bouffe à la poubelle.

