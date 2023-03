Voici l'imprimé à adopter ce printemps

Partager







L'imprimé le plus populaire du printemps a été déterminé. Vous pourrez facilement intégrer cet élément dans vos looks quotidiens.

Plusieurs d'entre vous portez d'ailleurs déjà l'imprimé phare de la saison. Pour le printemps, le tie dye est roi. Il a été aperçu dans plusieurs défilés des semaines de mode.

L'avantage du tie dye, c'est que l'agencement des couleurs et les motifs peuvent être totalement uniques et ne suivre aucune règle. Il peut être à l'horizontal, en motif psychédélique, en cercle et plus encore. Les couleurs vibrantes du motif tie dye sont dans la veine du dopamine dressing et augmentent la bonne humeur.

Quelques inspirations mode pour intégrer le tie dye.

Une longue robe aux couleurs d'un coucher de soleil comme celle de Gigi Hadid peut être parfaite pour une envie de chic avec des couleurs punchées. Il y a des milliers d'autres manières d'aimer le tie dye, à petites et à grosses doses.

À l'opposé, sa soeur Bella a porté un haut tie dye écourté agencé à un pantalon à motifs à carreaux vichy.

Avec l'arrivée des beaux jours ou en séjour à la plage, il y a l'option de porter le motif tie dye sur un bikini comme Hailey Bieber l'été dernier.

Sur scène, Camila Cabello a osé un ensemble tie dye rythmé, look qu'on a envie de recréer pour la saison des festivals.

Que vous recréiez le tie dye par vous-même lors d'une fin de semaine d'activités créatives ou encore que vous vous procuriez des pièces déjà imprimées, la tendance est clairement à surveiller.

Voici d'ailleurs quelques morceaux aux motifs tie dye pour le printemps.

1. La veste Sherpa nuage tie-dye - 110$ chez Simons

2. Chapeau de pêche tie dye Yin et Yang - 13.90$ chez Ardène

3. Mini robe tube sans manches froncée sans bretelles - 34$ sur Amazon

4. Robe trapèze en filet imprimé - 20$ chez Urban Planet

5. Bikini triangle tie-dye - 50$ le haut et 40$ le bas sur Pretty Little Thing

6. Ensemble de survêtement 2 pièces en velours tie and dye - 88$ sur Amazon

7. T-Shirt De Coupe Garçonne À Imprimé - 20$ chez Urban Planet

8. Corset à détails ceinturés - 75$ sur Pretty Little Thing

