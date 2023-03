Hausse des loyers de 10%: la crise du logement ne se règlera pas en 2023, dit Desjardins

Partager







Ce n’est pas cette année que la crise du logement va se régler, prévient Desjardins. Les locataires peuvent s’attendre à ce que les loyers continuent à augmenter – 10% en moyenne – et que les logements vacants demeurent rares.

La rareté des logements va se perpétuer en 2023 à cause, d’une part, d’une demande élevée causée notamment par la difficulté d’accéder à la propriété et du manque d’appartements disponibles, mais aussi à cause d’une offre en baisse.

La construction d’appartements neufs a en effet fléchi de 10% en 2022 et devrait diminuer de 20% cette année. «La baisse des mises en chantier touche déjà la plupart des grands centres ainsi que des localités de 10 000 habitants et plus», écrivent les économistes du Mouvement Desjardins Hélène Bégin et Maëlle Boulais-Préseault dans leur Zoom sur l’habitation.

Résultat: le taux d’inoccupation provincial continue sa chute et «pourrait avoisiner 1% en 2023», écrivent les économistes. L’an dernier, il était de 1,7%.

À noter que la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) établi à 3% un taux d’équilibre. En dessous de ce chiffre, on parle d’une pénurie de logement.

Parmi les régions où le taux d’inoccupation est le plus bas, on compte Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (0,1%), Bas-Saint-Laurent (0,7%), Saguenay–Lac-Saint-Jean, Outaouais et le Centre-du-Québec (0,8%).

Mais «aucune région n’est épargnée par la pénurie de logements locatifs», notent néanmoins les économistes.

Hausse de loyer de 10%

Et qui dit pénurie de logement dit aussi hausse de loyer. «La hausse des loyers continuera de s’accélérer et devrait même atteindre 10% cette année, en moyenne, au Québec», peut-on lire dans l’analyse.

«Autant pour les locataires que les propriétaires d’habitations au Québec, l’enjeu de l’abordabilité du logement sera encore plus criant en 2023», poursuivent-elles.

C’est en Outaouais où les loyers ont le plus augmenté en 2022, avec une hausse de 22,1%, suivi par Lanaudière (14,3%) et les Laurentides (13,7%). Montréal se situe sous la moyenne provinciale avec 8,4%).

