Hélène Boudreau est embarrée dans son Airbnb pendant que son chum est dans une prison mexicaine

Hélène Boudreau, a.k.a «la fille de l’UQAM», est en vacances sous le soleil du Mexique. Elle pensait sûrement que son petit séjour dans le Sud serait de tout repos, mais ça commence vraiment mal pour l’actrice XXX.

À peine quelques jours après leur arrivée, Hélène Boudreau et son chum Jessy Jones sont déjà dans le pétrin.

Elle est enfermée à clé dans son AirBnb et lui, il a passé la nuit en prison.

Comment bien commencer les vacances!

Selon Hélène Boudreau, tout a commencé hier soir alors que son copain a voulu sortir faire la fête et ne pas rester sagement au lit avec sa douce.

Pas de problème jusqu’à présent.

Un peu plus tard dans la soirée, un ami du couple vient cogner à leur porte de chambre. La «fille de l’UQAM» vient pour lui répondre, mais se rend compte que Jessy a barré la porte et qu’il est parti avec les clés.

Elle réussit finalement à lui parler par une fenêtre et l’ami en question lui explique que son chum est en prison au Mexique.

Pourquoi, vous demandez-vous?

L’acteur pornographique Jessy Jones a eu la brillante idée d'uriner sur la voie publique et sur un policier du même coup.

Ce qui lui a valu une petite nuit en prison.

De son côté, Hélène Boudreau est toujours prise dans sa chambre.

On ne sait toujours pas quand son copain sortira de prison et on ne sait pas quand elle pourra finalement sortir de sa chambre.

Son voyage avait pourtant si bien commencé, comme en témoigne cette série de story sur Instagram.

Ça n’a pas duré bien longtemps.

