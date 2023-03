Jack Black se déguise en Bowser et donne une entrevue chaotique pour The Super Mario Bros. Movie

Partager







Ça y est, la campagne promotionnelle autour du film The Super Mario Bros. Movie est commencée, et c’est déjà chaotique.

En effet, l’un des acteurs, Jack Black, qui incarnera Bowser dans l’adaptation du jeu vidéo, s’est déguisé comme son personnage lors d’une entrevue à The Kelly Clarkson Show. Le hic: ses collègues Keegan-Michael Key (Toad), Chris Pratt (Mario) et Charlie Day (Luigi) n’ont pas fait la même chose que lui et il a eu l’air un peu dingo.

Évidemment, il s’agit d’un «stunt» où Jack Black fait semblant d’être fâché contre ses collègues de ne pas s’être déguisés. Mais, même pour un coup de pub, Jack Black a réussi à divertir. Tout un homme, ce bon Jack.

Il faut aussi souligner que le costume de Bowser a dû être censuré près des parties intimes de l’acteur. Ce n’est que le début de la campagne promotionnelle pour The Super Mario Bros. Movie, alors ça pourrait déraper encore plus d’ici la sortie du film en avril!

Entrevue avec Jack Black, Chris Pratt, Keegan-Michael Key et Charlie Day

Le film The Super Mario Bros. Movie met en vedette Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong) et Fred Armisen (Cranky Kong). Il sort en salle le 5 avril 2023.

