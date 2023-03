Les 10 looks les plus sexy de la reine Gen Z de TikTok, Alix Earle

Partager







La star de TikTok publie régulièrement des looks assurément sexy sur les réseaux sociaux. On vous donne un aperçu de ceux qui donnent chaud!

Alix Earle cummule près de 4,7 millions d'abonnés sur TikTok où elle publie des vidéos Get ready with me. On peut souvent voir ses looks finaux sur Instagram, où près de 2,3 millions d'abonnés sont réunis. Adepte des mini bikinis, des corsets bien moulants et des pièces révélatrices, la jeune femme s'assume pleinement.

Avertissement, c'est très audacieux!

Voici les 10 looks les plus sexy de la reine Gen Z de TikTok.

10. Chapeau de cowgirl, mini short en jean, bottes crantées, lunettes de soleil format maxi et un haut laissant paraître le dessous de sa poitrine créent un look sexy et prêt pour le festival Lasso.

9. Alix est reine de TikTok mais également reine de nos inspirations pour des évènements extérieurs. Cet ensemble allie une mini-jupe, pièce phare de 2023, à un haut style foulard et des bottes hautes. Simple et efficace.

8. Alix sait agencer les vêtements les plus en vue pour faire un ensemble cohérent avec une touche sexy, même lorsque le code vestimentaire est plus sobre.

7. Le look pour la fête de Mardi Gras d'Alix est très kitsh, mais ça fonctionne. Un legging blanc translucide orné de coeurs, un haut style lingerie en coeurs, un manteau de fausse fourrure rouge et des accessoires criards complètent l'ensemble.

6. Chapeau de fourrure et Moon Boots, Alix incarne la sensualité hivernale dans les montagnes.

5. La tiktokeuse a monté d'un cran la définition d'une robe nuisette avec la silhouette moulante, la dentelle et le satin noir.

4. Dua Lipa n'est pas la première à oser le look corset lacé. Alix l'a fait avec un corset rose bonbon associé à un jean. Parions qu'on verra ce look fréquemment cet été.

3. L'ensemble bikini à laçage apparent et mini jupe fait plusieurs adeptes. On a vu Kylie Jenner le porter et Alix Earle aussi.

2. Un autre look plutôt facile à recréer au quotidien, qui rappelle beaucoup les années 2000 à la touche sexy. Un pantalon cargo et un tout petit haut à détails de pierres du Rhin, laissant voir le dessous des seins.

1. L'ensemble lacé en cuir vert d'Alix est le summum des looks de sorties nocturnes. Le look est simple mais particulièrement frappant.

La jeune femme ne cesse de nous surprendre!

