Les plus belles yourtes à louer au Québec

Tout le monde rêve de passer un week-end en nature dans l'une de ces magnifiques yourtes.

Traditionnellement utilisées en Asie centrale, les yourtes ont aussi élu domicile au Québec depuis plusieurs années. Ces habitations d’origine mongole permettent de profiter de la nature dans un décor original et elles sont particulièrement conviviales vu leur forme circulaire.

Voici les 13 plus belles yourtes à louer au Québec!

Sur les falaises du fjord du Saguenay, aux portes de la Côte-Nord, Alfred le voisin d’Oscar est un endroit unique. On y trouve quatre yourtes confortablement équipées et décorées avec soin, sur une paisible ferme familiale. Chacune des unités est dotée d’un toit avec dôme transparent et d’un coin-terrasse 100 % intime à l’extérieur, sur les rochers. On les a testées au printemps 2022 et on recommande! Les vues sur le fjord y sont inoubliables.

224 $ par nuit

Réservez ici, là ou encore ici

Décor chaleureux, dôme vitré au plafond et équipement de glamping complet : voilà ce que propose l’entreprise familiale Borefüge dans ses trois yourtes en pleine nature. Le site offre aussi une tente suspendue, une tente « Prospecteur » et des emplacements de camping. Les activités sur place vont de la randonnée au canot en passant par le traîneau à chiens et la raquette.

À partir de 180 $ par nuit

Pour réserver : ici ou là

Ce site d’hébergement situé dans la forêt lanaudoise vous promet un séjour en yourte « aussi confortable que dans un chalet quatre saisons », dans un environnement paisible et ressourçant. Les habitations sont tout équipées avec une mezzanine et un dôme vitré et, avis aux intéressés, elles offrent internet haute vitesse pour permettre le télétravail en nature.

À partir de 149 $ par nuit

Réserver ici

Les yourtes tout équipées d’Imago Village sont nichées au cœur des monts Valins, près de la station de ski Le Valinouët. Colorées, elles ont des toits en partie transparents par lesquels on peut admirer le ciel ou les flocons. En tout, le site compte une quinzaine de prêt-à-camper – des yourtes et des dômes « Kamook » – et offre notamment une yourte-bistro et une yourte-café pour combler les petits creux.

Quand ? 4 saisons

4 saisons Tarif : à partir de 150 $ par nuit

à partir de 150 $ par nuit Infos : imagovillage.com

À Carleton-sur-Mer, dans la Baie-des-Chaleurs, ce ne sont pas des yourtes en forêt qui vous attendent, ce sont des yourtes flottantes. Disponibles durant la belle saison, elles se trouvent dans le barachois (la lagune) au cœur du village. Un canot est inclus dans la location, mais il est aussi possible d’utiliser sa propre embarcation pour s’y rendre. Les yourtes, au nombre de deux, proposent un intérieur simple. La plus ancienne d’entre elles accueille les visiteurs depuis 2009.

Du 20 juin au 20 septembre

À partir de 200 $ par nuit

Ce magnifique territoire est un terrain de jeu fantastique, peu importe la saison : raquette, ski-raquette, fatbike, ski de montagne en hiver; vélo de montagne, canot, kayak, via ferrata ou encore canyonisme en été. Pour en profiter davantage, pourquoi ne pas rester une (ou plusieurs) nuit dans l’une des huit yourtes de la coopérative? Elles sont toutes situées à moins de 1 km de marche de l'accueil Shannahan et accessibles par le sentier du Castor. Elles peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes (plus éventuellement 2 enfants) et disposent de matelas en mousse – deux de grandeur simple et deux doubles –, du nécessaire pour allumer un feu (allumettes, papier journal et allume-feu), d’un gros chaudron, d’un bac à vaisselle, d’une source d'eau (non potable) et de toilette sèche à proximité.

À partir de 85,24 $ par nuit

Ce centre de villégiature dispose de nombreux hébergements à louer (maison du gardien du phare, chalets, camping), dont trois yourtes : la Vigie, la Lattitude et la Marée. Pouvant accueillir 4 personnes, elles sont disposées au bord de l’eau, avec une vue superbe sur le fleuve et offrent une expérience confortable : deux futons-lits doubles, une cuisine équipée (petit réfrigérateur, élément chauffant double, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain, casseroles, poêle à fondue), de l'eau potable, une toilette rustique et accès à un bloc sanitaire (avec toilettes et douche standards).

À partir de 138 $ par nuit

Pour réserver

8. Immersion nature, Shawinigan, Mauricie

Située au milieu de la forêt et tout près d’un lac, cette yourte se révèle être un beau havre de paix, parfait pour se ressourcer et déconnecter. Elle dispose d’une cuisine, de tout le nécessaire pour manger et d’un foyer intérieur à bois et peut accueillir jusqu’à 4 personnes avec deux lits.

À partir de 120 $ par nuit

Pour réserver

Au creux de la vallée Missisquoi, le domaine Les Coteaux Missisquoi offre de l'hébergement en écogîtes dans un milieu naturel préservé. On y trouve une yourte 4 saisons de 20 pieds de diamètre, installée en forêt près d’un ruisseau, avec toute une vue sur les montagnes environnantes. L’hébergement ne dispose pas d’eau courante, mais vous aurez 20 litres d’eau potable à disposition. Éclairée grâce à l’énergie solaire, la yourte dispose également d’une cuisinette équipée et notamment d’un poêle au propane (2 ronds).

À partir de 125 $ par nuit

Pour réserver

Tout près du lac Mégantic, Aux Cinq Sens se veut un lieu de ressourcement de 20 acres, dans une réserve de ciel étoilé, avec des hébergements insolites en nature sur un site écoresponsable. Des mini-maisons, des refuges, des tentes-hamacs, du camping rustique et 5 yourtes, toutes en lien avec la découverte des sens : Voir, Entendre, Toucher, Sentir et Goûter. C’est du prêt-à-camper avec notamment : un poêle à bois, deux lits pliants format queen, de l’eau potable, un réchaud 2 ronds et du propane. Des toilettes complètes – avec douche – sont situées à l'accueil.

139 $ par nuit

Réservez ici ou là

En grande partie réserve écologique, ce territoire de forêt montagneuse exceptionnel situé à 10 minutes de Thetford Mines propose un réseau de neuf sentiers linéaires ou en boucle totalisant 20 km. Sur place, on trouve aussi de l’hébergement, et notamment deux yourtes : l’une « des bois », en forêt, et l’autre panoramique, perchée sur un cap rocheux. Elles sont toutes les deux équipées d’un poêle à bois, d’un lit double superposé, d'un lit simple, d’un futon, de la vaisselle de base, d’un poêle Coleman (bonbonne non incluse) et d’une toilette sèche à proximité.

115 $ par nuit

Réservez ici ou là

Ce centre de villégiature dispose de cinq yourtes quatre saisons qui sont équipées et décorées comme des chalets haut de gamme. Chacune dispose d’une mezzanine et de tout le nécessaire pour passer un séjour des plus confortables, notamment une cuisine complète, un poêle au gaz propane et un foyer extérieur.

À partir de 130 $ par nuit

Pour réserver

13. Les yourtes glamping du Poisson Blanc, Laurentides

Situé à Notre-Dame-du-Laus, dans les Laurentides, ces jolies yourtes haute gamme sont équipées et décorées avec soin. Grâce à leurs toits coupoles transparents, il est possible d’observer les étoiles à partir de la mezzanine. Chaque yourte dispose d’un salon avec foyer, d’un coin dîner, d'une cuisine et d’une salle de bain complète. Toutes les yourtes sont orientées vers le Lac Poisson Blanc, où vous trouverez un quai et un canot à votre disposition. De plus sachez que la Réserve Faunique Papineau-Labelle se trouvent tout près.

À partir de 265$ la nuit

Réservez ici

