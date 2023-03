Lili Reinhart réplique de façon ingénieuse à ceux qui scandent la fin de «Riverdale»

Partager







L'actrice qui joue Betty Cooper a publié un mot en story Instagram pour répliquer de façon très rusée à ceux qui attendent désespérément la fin.

• À lire aussi: Voici les dates de sorties de toutes vos émissions favorites qui reviennent en 2023

• À lire aussi: Lili Reinhart et Camila Mendes posent en lingerie pour annoncer une excellente nouvelle

Une bande-annonce qui nous plonge dans les années 50 a été dévoilée pour l'ultime saison de la série diffusée sur Netflix, Riverdale.

Dans celle-ci on peut constater un hommage au film culte Retour vers le futur, clin d'oeil qui aidera les héros Archie, Betty, Veronica, Jughead et compagnie à leur époque et vivre des aventures rocambolesques.

Toutefois, certains dénouements de la série ont été les moqueries des téléspectateurs au fil des saisons puisqu'ils se retrouvaient rapidement dans des univers parallèles et autres histoires abracadabrantes.

La saison sept n'a donc pas été épargnée par les haters, qui se sont empressé d'aller répandre des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi Lili Reinhart leur a adressé un message assez clair.

Instagram / Lili Reinhart

« Les trous de c** disent ''j'ai hâte que la série se termine!", comme, bébé, pourquoi la série a un tel impact sur ta vie que tu ressens le besoin de faire des commentaires publics à ce sujet? »

Lili n'a que faire de leur opinion.

Vous pourrez visionner la dernière saison de Riverdale dès le 30 mars sur Netflix.

À VOIR AUSSI: