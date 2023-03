Netflix, Amazon Prime Vidéo, ICI TOU.TV: qu’est-ce qui joue, où, et combien ça coûte? On démêle tout ça

Partager







Saviez-vous qu’en 2022, 51% des Québécois avaient un abonnement à Netflix à la maison? C’était de loin la plateforme de streaming la plus populaire ici. Elle est suivie par Amazon Prime Video avec 34% de la population qui y a souscrit. Mais il existe plusieurs autres plateformes de streaming. On vous présente les principales ici, pour vous démêler un peu.

Les géants du web

Netflix

Qui ne connaît pas le géant du streaming? Netflix a une énorme vidéothèque que ce soit des séries humoristiques, policières ou dramatiques, des films d’action, d’horreur ou d’amour ou même des téléréalités surprenantes.

Séries populaires du moment: Outer Banks, Perfect Match, Formule 1: Pilotes de leur destin, Le sang des Murdaugh et You.

Partage possible? Oui, en payant un extra de 7,99$/mois pour une seule personne hors du foyer. 5 profiles peuvent être créés sur un même compte. Le forfait le plus cher permet 4 appareils connectés en même temps et le deuxième plus coûteux en permet seulement 2.

Coût: 5,99$/mois avec des publicités, 9,99$/mois sans publicité, mais avec une moins haute qualité d’image, 16,49$/mois sans publicité avec une meilleure qualité d’image et 20,99$/mois sans publicité avec une qualité d’image 4K+HDR.

Amazon Prime Video

Vu comme le principal concurrent de Netflix, Prime Video offre aussi du contenu hyper varié. On a même récemment vu des productions originales québécoises apparaître sur la plateforme comme Lol! Qui rira le dernier et Pour un soir seulement. Il est aussi possible d’y louer des films moyennant quelques dollars.

Séries populaires du moment: The Consultant, Carnival Row, Clarkson à la ferme, Faux et Yellowstone

Partage possible? Oui. Trois appareils peuvent utiliser le compte en même temps et 6 profiles peuvent être créés sur le compte.

Coût: 9,99$/mois ou 99$/an, un forfait étudiant est aussi disponible à 4,99$/mois ou 49$/an

Offres additionnelles: Pour des coûts supplémentaires, il est possible d’ajouter des chaînes comme Paramount+, STARZ, Discovery+, Citytv+, AMC+, BritBox au compte. Les mélomanes peuvent également s’abonner à Amazon Music.

Disney+

Comme le nom le dit, vous retrouvez sur cette plateforme toutes les productions de Walt Disney Company. On y retrouve les contenus produits par Pixar, Studios Marvel, Star Wars et National Geographic. Avec plus de 1600 films et plus de 28 000 épisodes, il y a de quoi plaire aux enfants, mais aussi aux plus grands.

Séries populaires du moment: Star Wars : Andor, Trésor National, The Hair Tales, L’heure de vérité et Mila dans le multivers.

Partage possible? Oui. Quatre appareils peuvent être connectés en même temps et il est possible de créer 7 profils différents sur le compte.

Coût: 11,99$/mois ou 119,99$/an

Au Québec

ICI TOU.TV

ICI TOU.TV, la plateforme de streaming de Radio-Canada, ne propose que du contenu en français. Que ce soit des films, séries, documentaires ou émissions faits ici ou à l’international, les contenus qu’on y retrouve sont de qualité et souvent primés.

Séries populaires du moment: L’œil du cyclone, Plan B, Les yeux fermés, Détectives privées et Aide demandée.

Partage possible? Oui. Il y a une limite de 3 visionnements simultanés sur 3 appareils différents. Il n’existe qu’un seul profil pour le compte cependant.

Coût: Gratuit ou 6,99$ pour la version Extra.

Club illico

Club illico présente plus de 6500 contenus francophones pour toute la famille : séries originales, exclusivités, documentaires et films. Également, pour les superproductions américaines en version françaises, c’est par ici!

Séries populaires du moment: Le jeune Rock, Le bonheur, À propos d’Antoine, Léo et Mégantic.

Partage possible? Oui. Un maximum de deux appareils utilisant le même compte peut servir à regarder du contenu en simultané.

Coût: 15$/mois, si non-client chez Vidéotron, ou 5$/mois si client chez Vidéotron pour la télé ou l’internet.

Offres additionnelles: Il est possible d’obtenir l’accès à la plateforme de contenus Vrai pour un supplément. Il existe également des forfaits mobiles qui incluent le Club illico mobile, une version plus limitée de la plateforme puisqu’elle permet de regarder du contenu uniquement sur son téléphone.

Vrai

Vrai propose exclusivement du contenu non scripté. On y retrouve des productions originales québécoises ainsi que de grandes marques à l’internationale. Qu’il s’agisse d’humour, de documentaires, de cuisine, de décoration, d’enquêtes ou de téléréalité, il y en a pour tous les goûts, le tout en français.

Séries populaires du moment: Un zoo pas comme les autres, Procès d’un tueur, Construire l’impossible, L’île de l’amour et Refuge animal.

Partage possible? Ça dépend de votre forfait. Avec Helix Télé et l’appli Helix TV, cinq visionnements simultanés sont possibles. Avec illico Télé et par l’intermédiaire de l’application QUB, vous ne pouvez regarder Vrai que sur un seul appareil à la fois, sous un même compte.

Coût: 15$/mois, si non-client chez Vidéotron ou 5$/mois si client chez Vidéotron pour la télé, l’internet ou le cellulaire.

Offres additionnelles: Il est possible d’obtenir l’accès à la plateforme Club illico pour un supplément.

Des alternatives aux géants du streaming

TV5 Unis: Peu connue, cette plateforme de vidéo sur demande est pourtant entièrement gratuite! On y retrouve les émissions produites par TV5 et UnisTv, donc documentaires et aventures à travers le monde vous attendent! Vous pouvez également plonger dans la nostalgie en y écoutant des séries comme Dans une galaxie près de chez vous. Coût: Gratuit.

Crave: Ce service de streaming canadien propose les contenus de Bell, Super Écran, Showtime et HBO. On y trouve vraiment de tout! Coût: 19,99$/mois ou 199,90$/an

CBC Gem: Il s’agit de la plateforme anglophone de Radio-Canada. Vous y retrouvez de nombreuses séries canadiennes, mais aussi des documentaires et des films. Coût: Des contenus sont gratuits et d’autres nécessitent un compte premium à 4,99$/mois.

Acorn TV: On y retrouve principalement des séries britanniques, australiennes et d’autres pays du Commonwealth. Amateurs d’enquêtes à la Sherlock Holmes, c’est par ici! Coût: 8,99$/mois ou 89,99$/an