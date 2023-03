Ces 12 célébrités se sont forgé une horrible réputation

Partager







Après la chicane publique entre Selena, Hailey et Kylie, on peut se demander qui a une réputation déplorable parmi les stars. Voici des réponses.

Divas avec qui les autres ne veulent pas travailler, individus qui sont odieux avec les gens qui ne sont pas du milieu, acteurs pour qui la célébrité est montée à la tête: découvrez ceux et celles qui se sont bâti une mauvaise réputation au fil du temps. Attention, toutefois: la réputation ne représente parfois pas la réalité.

Voici 12 célébrités à l'horrible réputation.

1o Kylie Jenner

Elle a été mêlée à la querelle visant Selena Gomez, mais ça n'est pas la première fois que Kylie Jenner fait scandale. Elle a une longue liste de comportements auxquels le public n'adhère pas, comme sa manière de protéger son ex, Travis Scott, lors de la tragédie d'Astroworld.

2o Hailey Bieber

La réputation d'Hailey est en montagnes russes. On adore la suivre pour son style inspirant, mais les événements des derniers jours ont fait ressortir des squelettes du placard de la mannequin, lui faisant perdre un million d'abonnés sur les réseaux sociaux.

3o Justin Bieber

Le mari d'Hailey, Justin, a lui aussi une réputation peu reluisante. Le chanteur a eu quelques démêlés avec des admirateurs. Rappelons-nous la fois où il a craché sur la foule en direct d'un balcon. Il semble avoir passé cette phase aujourd'hui.

4o Miley Cyrus

Avec sa plus récente musique, Miley Cyrus semble vivre un renouveau, mais, par le passé, elle a fait les manchettes pour des situations scandaleuses. Twerk, drogue et séance photo nue en étant mineure: Miley s'est attiré les foudres souvent.

5o Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence est reconnue par ses pairs pour son sens de l'humour et sa capacité de fonctionner en équipe. Le problème, c'est qu'elle n'est pas reconnue pour être douce envers ses admirateurs. La star elle-même avoue être parfois rude dans ses interactions avec les gens qui tentent de l'accoster.

6o Lea Michele

La star de la série maudite Glee est reconnue pour être une diva et pour ses paroles méchantes envers ses collègues et le public.

7o Jeffree Star

Malgré sa popularité, le gourou beauté a eu des chicanes avec d'autres youtubeurs à maintes reprises, des commentaires mesquins envers ses pairs et des scandales à ne plus pouvoir les compter.

8o Kristen Stewart

La saga Twilight a fait de Kristen une célébrité instantanée à l'âge de 17 ans. C'est souvent très difficile pour de jeunes acteurs, comme Kristen l'a été, de vivre avec cette nouvelle attention venant de tous les horizons. Durant les tournages de Twilight, Kristen et son collègue Robert Pattinson ont maintenu une relation amoureuse. De Bella bien-aimée, Kristen est devenue l'une des célébrités les plus détestées pour des rumeurs d'adultère. Son talent a maintenant pris le dessus sur ce genre de drama.

9o Taylor Swift

Taylor Swift a un public très fidèle et des haters qui le sont tout autant. Outre la chicane avec Kanye West aux Video Music Awards de 2009, la chanteuse a eu des querelles publiques avec Katy Perry et a la réputation d'écrire des chansons à propos de ses ex. La musicienne sait tourner le tout à son avantage, entre autres avec son album Reputation.

10o Zac Efron

Plusieurs célébrités ont eu à combattre des démons personnels, dont la dépendance à la drogue et à l'alcool. Zac Efron fait partie de ceux-là. Plusieurs personnes ont encore sur le cœur quelques comportements déplacés de Zac Efron sous l'influence de substances. Zac est passé de crush du secondaire à homme un peu plus douteux, selon des admirateurs. Plus récemment, il a été au cœur de scandales pour sa mâchoire et une publication avec sa petite sœur.

11o Doja Cat

Plusieurs ont tenté de faire passer Doja Cat dans le mouvement d'annulation de personnalités publiques des dernières années. La raison derrière tout ça est que Doja Cat a été pointée du doigt pour racisme lorsqu'une vidéo d'elle a fait surface.

12o James Charles

James Charles a du talent pour le maquillage, mais il excelle également dans la controverse. Il a plus d'une fois tenu des propos racistes, méchants et blessants. Il a eu plusieurs démêlés avec d'autres youtubeurs.

