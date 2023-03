Chris Rock démolit et humilie Will Smith et sa femme sur scène un an après la gifle

Partager







Près d’un an après avoir été giflé par Will Smith sur scène aux Oscars, Chris Rock a enfin eu sa revanche sur l’acteur et rappeur de 54 ans. Et toute une.

C’est lors de son spectacle «Selective Outrage», diffusé en direct samedi soir sur Netflix, que l’humoriste s’est vidé le cœur pour la première fois à propos de la claque qui a résonné aux quatre coins du monde l’an passé.

Et comme on dit, la plume a été plus forte que l'épée.

Après plusieurs minutes de comédie et une blague sur Jay-Z, Rock entre finalement au cœur du sujet que tout le monde attendait en enchaînant: «Je n’ai pas besoin d’un autre rappeur fâché contre moi». Il rappelle ensuite à tout le monde ce qui s’est produit sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles le 27 mars 2022.

«Les gens me demandent si ça a fait mal. Ça fait encore mal! J’ai encore Summertime qui me sonne dans les oreilles.»

L’humoriste précise que bien qu’il ait été victime d’un acte violent, lui-même ne se qualifie pas de victime. «Vous ne me verrez jamais pleurer à Oprah. “Uhhh je ne peux pas le croire, j’ai tellement aimé Men In Black”», lance-t-il en imitant quelqu’un qui sanglote.

Rock continue en disant que ce n’était pas un combat équitable considérant que Will Smith est beaucoup plus grand et musclé que lui. «Will Smith fait des films sans chandail. Vous ne me verrez jamais torse nu dans un film.»

Après cette entrée en matière tranquille, Rock y va un peu plus fort.

Il accuse Smith de pratiquer la «colère sélective».

«Tout le monde sait que je n’avais rien à voir là-dedans. Je n’ai pas eu d'”entanglements”» lance Rock. Il fait ici référence à un mot utilisé par Jada Pinkett Smith lorsqu’elle a avoué publiquement à Will l’avoir trompé avec l’ami de leur fils.

«En temps normal, je ne parlerais jamais de cela [l’adultère de la femme de Will Smith], mais pour une raison qui m'échappe, ces deux-là ont décidé d’en parler sur Internet, continue Rock. Je ne sais pas pourquoi deux personnes talentueuses ont fait quelque chose d’aussi fu**ing étrange.»

«Tout le monde s’est déjà fait tromper. Mais personne ne s’est fait interviewer par la personne qui l’a trompé en direct à la télé. “Hey, j’ai fait du sexe oral avec quelqu’un d’autre, comment est-ce que ça te fait sentir?”»

«Elle l’a blessé beaucoup plus que lui m’a fait mal.»

«Après cet événement, tout le monde sur la planète a traité Will Smith de bitch. Tout le monde l’a traité de bitch et a traité sa femme de prédatrice. Tout le monde. Et qui est-ce qu’il choisit de frapper??? Moi! Un n**** qu’il sait qu’il peut battre. Ça, c’est du comportement de bitch.»

Chris Rock termine le spectacle en disant que plusieurs personnes lui demandent pourquoi il n’a rien fait après que Smith l’ait giflé sur scène. «Parce que j’ai des parents! Parce que je suis bien élevé. Et vous savez ce que mes parents m’ont appris? De ne pas me battre devant des blancs», dit Rock en laissant son micro tombé par terre, déclenchant les applaudissements tonitruants de la foule.

Si vous voulez voir l’extrait précis, ça commence à la 60e minute du show disponible sur Netflix.

