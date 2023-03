Guy et Sylvie reviennent en riant sur les scènes d’intimité des nouveaux «Un gars, une fille»

Partager







Guy A Lepage avait invité sa Sylvie pour une entrevue sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche soir, mais à la dernière seconde, Marie-Lyne Joncas est venue changer la donne.

Celle qui occupait le siège du fou du roi a annoncé qu’elle se transformerait en animatrice principale et que Guy rejoindrait Sylvie pour l’entrevue, au grand plaisir des téléspectateurs.

Les comédiens derrière le couple chouchou de la télé québécoise ont bien sûr traité des quatre nouveaux épisodes de Un gars, une fille, à venir très bientôt sur Tou.Tv.

Voici 8 citations à retenir du duo toujours aussi complice 20 ans plus tard:

1. Guy: «Sylvie m’a dit qu’elle était d’accord de faire un spécial d’une heure. Alors je me suis mis à écrire et dès que j’ai commencé, j’ai écrit plein de sketchs, comme ça. J’étais inspiré. Puis, j’ai rappelé Sylvie...

Sylvie: «Il m’a demandé si j’avais des idées. J’ai dit, oui j’en ai beaucoup.»

2. Guy: «J’ai invité Sylvie à la maison, et on a passé une soirée complète à parler. [...] Après avoir jasé avec le diffuseur, on a décidé de faire 4 demi-heures.

3. Sylvie: «Il n’y a pas eu de “retrouvailles” parce qu’on a toujours été en contact. Et on s’est retrouvé sur le plateau comme si on avait eu juste un été de pause.»

Jacques Bourdon / Le Journal de Montreal

4. Sylvie: «Dans le montage final, on a d’ailleurs gardé la première prise tournée lors de la première journée.»

Guy: «Nous, on ne répète pas. [...] On a toujours fonctionné comme ça.»

5. Questionné à savoir s’il avait peur de se sentir déconnecté comme auteur, ou encore que les téléspectateurs le trouvent «un peu mononcle», Lepage a répondu avec humour: «J’ai pris en note tous les enjeux qui sont devenus controversés aujourd’hui et j’ai écrit des affaires sur chacun.» Il a également ajouté qu’en tant qu’animateur de TLMEP, il était resté connecté sur les enjeux d’actualité, ce qui l’aidait.

6. Sylvie Léonard a raconté en riant que son chum était sur le plateau lors de la seule journée de tournage qui comprenait toutes les scènes d’intimité du couple. Guy a ajouté que sa femme, productrice de l’émission, était également derrière le moniteur. «Les deux regardaient ça en ayant l’air cool, c’était super drôle.» «On n’avait pas de coach d’intimité, alors finalement, c’était eux», a résumé Sylvie Léonard.

Photo Courtoisie, JF Fournier

7. Marie-Lyne Joncas a d’ailleurs posé la question qui tue à Sylvie: est-ce que c’est plus l’fun de coucher avec Guy à 30 ans ou à 60 ans? L’actrice a répondu en souriant: «C’est différent. On se connaît plus, on s’endure plus et on se redécouvre.»

Les deux comédiens étaient visiblement contents de se retrouver et sont emballés par le résultat de leurs épisodes.

8. «On est super heureux. Nous, on y croit. On est excités. Ça fera plaisir à ceux qui aiment ça et ceux que ça rejoindra moins, c’est correct aussi. C’est un projet heureux qui a été fait dans le bonheur», a conclu Sylvie Léonard.

Les quatre nouveaux épisodes de Un gars, une fille seront disponibles sur Tou.Tv en mars et seront diffusés à Radio-Canada en avril.

