Une nutritionniste explique pourquoi il ne faudrait pas consommer le poulet rôti de Costco

Partager







Une nutritionniste a encouragé ses abonnés à ne pas acheter le fameux poulet rôti vendu dans les magasins-entrepôts et les internautes ne sont pas contents.

C'est pas vraiment étonnant, car s'il y a une chose que l'on sait, c'est que les fans de Costco n'aiment pas se faire dire qu'ils ne font pas des bons choix.

• À lire aussi: Un populaire YouTubeur explique que magasiner au Costco n’est absolument pas économique

• À lire aussi: 8 produits qu'il ne faut absolument pas acheter au Costco selon des experts

Sur le réseau social TikTok, Courtney Swan a publié une vidéo début février, recommandant à ses quelque 110 000 abonnés «d’éviter» d’acheter certaines viandes, dont le poulet rôti assaisonné.

Pour appuyer ses propos, la docteure en nutrition s’en prend à la liste des ingrédients du poulet.

«Il y a du triphosphate de sodium, qui est un agent de conservation. Il y a de l’amidon de riz. En plus, il y a du sucre», s’est-elle désolée.

La liste des ingrédients du produit vendu au Canada et aux États-Unis diffère. Chez nos voisins du Sud, on retrouve en plus du carraghénane, ce qui «occasionne des troubles digestifs», dit-elle.

Elle avance également que le poulet rôti, emballé dans un contenant de plastique, continue de cuire lorsqu’il se retrouve sur les tablettes d’épicerie. Selon ses dires, cela fait en sorte qu’on est exposé à des phtalates.

Selon l’Institut de cardiologie de Montréal, l’exposition aux phtalates comporte des risques. «L’exposition aux phtalates de poids moléculaire élevé, tel le DEHP, a été associée à une hausse de la mortalité cardiovasculaire.»

Des amateurs furieux

Les friands de ce produit, toutes chaines confondues, n’ont pas du tout apprécié les recommandations de cette nutritionniste sur TikTok.

• À lire aussi: Il y avait une file d’attente monstrueuse pour mettre de l’essence dans un Costco

• À lire aussi: 33 choses que seules les personnes qui aiment aller au Costco vont comprendre

Plusieurs internautes l’ont accusée «d’exagérer» les risques associés à ce repas apprécié de nombreux Québécois.

«Vous n’allez convaincre personne de ne pas acheter ce poulet», fait savoir une utilisatrice dans la section des commentaires.

«J’adore ce produit! J’ai hâte de m’en racheter», nargue un internaute.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s