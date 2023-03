Seth Rogen explique pourquoi il fume du pot à journée longue depuis 20 ans

Partager







Invité à un balado, l’acteur comique a comparé le fait de fumer de la mari à porter des chaussures.



Dans son entretien de 90 minutes en compagnie de Steven Bartlett du podcast The Diary of a CEO, l’acteur de Superbad est revenu sur son habitude de fumer du pot toute la journée, à tous les jours.

L’animateur du balado a mis la table en lisant des citations de Rogen, qui avait déjà déclaré dans une entrevue passée: «Je ne suis pas vraiment fait pour ce monde, mais fumer du weed rend ça correct» et «Je trouverais la vie vraiment dure sans marijuana».



Confronté à ses propres dires, le comédien de 40 ans ne s’est pas défilé.



«Bien sûr. Je fume à journée longue tous les jours. Alors j’imagine que ça serait pas mal plus dur si je ne le faisais pas».



Étonné d’apprendre la fréquence à laquelle Rogen fumait du pot, Bartlett l’a fait répéter. «À journée longue, tous les jours?»



«Oh oui! Je fume du weed à journée longue depuis que j’ai 20 ans, peut-être. Et j”ai été très productif pendant cette période.»



Il a ensuite offert plus de détails sur sa perception de sa consommation: «Je veux dire, je compare ça [fumer de l'herbe] à des chaussures ou des lunettes. Les chaussures sont-elles comme une béquille que nous utilisons? Ou s'agit-il de choses pour lesquelles nous avons décidé, culturellement, qu’elles rendent nos vies plus faciles et meilleures? C'est exactement comme ça que je vois l'herbe.»

«Est-ce que je pourrais ne pas porter de chaussures? Probablement. Est-ce que pourrais ne pas fumer de pot? Probablement. Est-ce que je préférerais de loin fumer du pot toute la journée? Oui. C'est ainsi que je le vois. Cela ne fait que rendre mon voyage dans cette vie plus confortable, plus agréable, plus facile à envisager, plus facile à manifester les choses que je veux faire.»

«Exactement comment j'essaierais de faire les mêmes choses que je fais dans ma vie sans chaussures ou sans lunettes ou sans veste, c'est ce que ce serait pour moi de le faire sans fumer de l'herbe toute la journée. Je pourrais probablement le faire, ce serait juste un peu plus une putain de douleur dans le cul.»

Un peu plus tard, il a également spécifié que «le weed est naturel, contrairement aux sous-vêtements ou aux chaussures».



Seth Rogen résume bien sa pensée quand il dit qu’«aucun n’est vraiment fait pour vivre dans ce monde. Chaque personne a des choses qu’elle utilise pour rendre sa vie plus vivable. Pour moi, le weed est une de ces choses, tout comme un toit est une autre de ces choses.»

