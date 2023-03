Voici ce qu’on peut avoir avec 1300$ par mois dans Pointe-Saint-Charles: visite chez Jade et Alex

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement de Jade et Alex situé dans Pointe-Saint-Charles, un quartier du sud-ouest de Montréal.

Q: Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement?

R: L’appartement est un 4 1⁄2, on profite donc d’une grande aire ouverte avec le salon, la cuisine et la salle à manger de deux chambres et d’une salle de bain. Nous avons la chance qu’une des deux chambres soit une pièce double, ce qui offre plus d’espace, et d’avoir un accès à la cour arrière. La salle de bain est aussi très spacieuse.

Q: Depuis combien de temps habitez-vous dans cet appartement?

R: Nous avons emménagé dans cet appartement il y a maintenant deux ans, lorsqu’on a décidé qu’on voulait vivre en couple. On renouvelle aussi notre bail pour une troisième année.

Q: Comment avez-vous trouvé cet appartement?

R: On cherchait un logement dans le sommet de la pandémie, ce qui rendait le tout vraiment difficile. Facebook Market et Kijiji étaient saturés et on a donc cherché à ouvrir nos horizons. C’est finalement sur la plateforme Kangalou qu’on a fini par dénicher notre chez-nous.

Q: Quel est le prix de votre loyer?

R: Nous payons 1330$ / mois, plus les charges. On divise le prix du loyer à deux pour un total individuel de 665$ / mois.

Q: Votre loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

R: Oui, il a augmenté de 2% l’année dernière. Cette année notre propriétaire tente de nous augmenter de 4% et nous considérons contester.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: [Jade] J’adore la chambre principale. J’aime le fait que ce soit une grande pièce aérée et qu’elle ait une porte patio qui donne accès à un petit balcon.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré votre décor?

R: On s’est inspiré du cachet qui était déjà présent dans l'appartement, dont le mur de brique et les belles boiseries. C’était donc important pour nous d’avoir des meubles en bois et rien de trop moderne, mais de garder ça pâle et épuré.

Q: Pourquoi avoir choisi Pointe-Saint-Charles?

R: On aimait que ce soit en pleine ville, sans toutefois être au cœur de l’action. On a tout à proximité; commerces locaux, transport, épicerie, pharmacie etc. En même temps, on demeure tranquille et à une distance à pied du canal Lachine, de Verdun Beach et de parcs. Il faut dire qu’on aime beaucoup aussi le stationnement gratuit sans vignettes.

Q: Est-ce que votre appartement à un quirk?

R: Oui! La porte de la laveuse s’ouvre probablement au 1⁄5 de ses capacités puisqu’elle est placée juste devant la toilette. On s’y est habitué, mais quand quelqu’un qui vient pour la première fois le souligne, ça nous fait toujours rire.

Q: Qu’est-ce que vous changeriez si vous le pouviez?

R: Honnêtement, pas grand-chose! L’appartement est étonnamment bien isolé, il est bien situé et on s’y sent vraiment chez nous. Peut-être juste une porte de laveuse qui s’ouvre mieux et davantage de rangement!

