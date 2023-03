Jason Sudeikis annonce la fin de Ted Lasso

Partager







Jason Sudeikis a scellé le destin de Ted Lasso.

Lors d'une entrevue accordée à Deadline et publiée lundi, Jason Sudeikis a annoncé que la populaire comédie dramatique d'Apple TV+ s'arrêterait après la troisième saison. Cependant, Jason Sudeikis n'a pas exclu la possibilité d'une série dérivée.

«Je veux dire, il y a toujours Cameo, n'est-ce pas? », a-t-il déclaré au média, en référence à l'application qui permet au public de demander des messages vidéo personnalisés de la part de célébrités.

«C'est la fin de cette histoire que nous voulions raconter, que nous espérions raconter, que nous aimions raconter. Le fait que les gens en veuillent plus et soient curieux d'en savoir plus que ce qu'ils ne savent pas encore - c'est-à-dire la troisième saison - est flatteur. Peut-être que le 31 mai, une fois que les 12 épisodes de la saison (auront été diffusés), ils se diront : "Vous savez quoi, on a compris, ça va. Nous n'avons plus besoin de rien, nous avons compris." Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, j'apprécierai la curiosité au-delà de ce que nous avons trouvé jusqu'à présent », poursuit-il.

Le comédien a co-développé Ted Lasso avec Bill Lawrence, Brendan Hunt et Joe Kelly. En conséquence, il a laissé entendre qu'ils avaient d'autres « pistes » à explorer avec le programme.

« Je pense que nous avons mis la table pour que toutes sortes de personnes puissent assister à la suite de ces histoires, ajoute Jason Sudeikis. Encore une fois, je ne peux m'empêcher de prendre cette question comme une flatterie pour ce que tous ceux qui ont travaillé sur la série ont essayé de faire. C'est vraiment gentil de la part des gens d'envisager cela parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer quand on fait des choses. Le fait que les gens en veuillent plus, même s'il s'agit d'une voie différente, est adorable », conclut-il.