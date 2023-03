Mélanie Maynard porte plainte contre l’homme qui l’a harcelée avec des photos inappropriées

Partager







Lundi, Mélanie Maynard a fait une publication sur Instagram pour dénoncer les propos dégueulasses qui lui avaient été envoyés par un dénommé Pierre.

• À lire aussi: Mélanie Maynard expose quelqu’un qui lui a envoyé des messages dégueulasses

Le lendemain, la publication de l’animatrice avait été censurée par Meta, la compagnie qui détient Facebook et Instagram.

Dans une nouvelle publication, Maynard revient sur la saga en lançant une flèche à la compagnie: «Bon, on a jugé bon de supprimer ma dernière publication. Heureuse de savoir que le grand Méta sait intervenir au bon moment!»

La comédienne raconte que d’autres victimes du même Pierre lui avaient confié leurs histoires.

«Merci à mes abonnés pour votre support et votre soutien. Ça m’a permis de recueillir assez de témoignages sur l’individu en question pour savoir que je n’étais pas sa seule cible et pour achever le portrait que je m’en [étais] fait. Et non, ce n’était pas un faux compte, mais bien un vrai con.»

Elle termine son message en affirmant qu’une plainte a été déposée contre le monsieur.

Sous la nouvelle publication, la femme de 51 ans a reçu une pluie de soutiens de la part de ses abonnés.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s