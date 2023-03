On a donné des notes sur 10 à toutes les publications Facebook faites par Simon-Olivier Fecteau cette semaine

Partager







Le réalisateur du Bye Bye est un personnage fascinant à suivre sur Facebook.



N’ayant pas la langue dans sa poche (ce qu’on considère comme une qualité en 2023), S-O Fecteau partage souvent ses états d’esprit, ses coups de gueule ou ses impressions sur des phénomènes de la culture populaire ou de l’actualité.

Son plus récent statut Facebook parle, justement, de critiques culturelles.

Selon l’ancien Chick’N Swell, une grande partie des critiques actuelles s’attarde à la politique véhiculée par l’oeuvre et non à son contenu.

Voulant prouver que le Sac de Chips est capable de critiques de bonne foi, et puisque ça fait trop longtemps que le Bye Bye a été diffusé, on a décidé de critiquer ses publications Facebook récentes.



Allons-y gaiement!

Le 24 février à 11 h 31

Ça fait au moins 2h que je n'ai pas vu d'articles de mots de passe sur Netflix ?! ��



7.5/10

Au moment où il publiait ce message, tout le monde était en colère contre Netflix parce que le géant du streaming ne permettait plus le partage de mots de passe. C’est difficile à croire qu’on est collectivement passés à autre chose tellement on était fâchés, mais il n’y a pas de doute, deux semaines plus tard, on s’en criss.

Le 25 février à 17 h 50

Ok... Je vais passer pour un ado immature, un amateur de film de marde, mais Cocaine Bear est un classique instantané.

C’est vraiment drôle ��



6/10

C’est pas un échec comme statut Facebook. Pour nous, il n’y a pas de «films de marde», il y a des films qu’on aime ou des films qu’on aime pas, et tout cela est subjectif. Ceci étant dit, on apprécie qu’il partage des suggestions culturelles avec son public.

Le 27 février à 17 h 48

En France, ils ont traduit « cocaine bear » par « crazy bear » ��

Ps. Si vous voulez voir un film de qualité, allez voir Le Plongeur.

8/10

Comme monsieur Fecteau, on aime beaucoup rire des titres de films étrangement traduits en France. On apprécie aussi qu’il encourage la culture locale en ayant de bons mots pour un film québécois, basé sur un roman québécois.

Le 28 février à 14h38

Bon, assez de post sur ma blonde, MAIS... Durant mes temps libres je suis photographe amateur, et comme je n'ai pas beaucoup de temps libre, le seul modèle que j'ai, c'est ma blonde.

Peut-être qu'un jour, je prendrai d'autres modèles.

Mais bon, voici mon top 3 genre, ou top 5 plutôt.

Ça se peut que j'enlève le post d'ici 5 min hah



8/10

C’est toujours agréable de voir des gens en amour et de constater qu’une personne a du talent dans un domaine en particulier. Dans ce cas-ci, le chum de Eduina Haxhirai est plutôt habile avec sa lentille. Par contre, on lui a enlevé des points pour sa phrase un peu loser à la fin.

Le 2 mars à 10h28

L’expression « animal de compagnie » devrait être changé pour « ami » ou « famille ».

3/10

Il y a un problème de clarté dans cette publication. On comprend le concept global de S-O selon lequel un animal de compagnie fait partie intégrante de la vie d’une famille et n’est pas qu’un simple accessoire. Mais veut-il qu’on dise «ami de compagnie» ou «famille de compagnie» ou «ami animal» ou «animal de famille»? Ça peut laisser place à plusieurs interprétations...

Le 2 mars à 19h34

Seinfeld > Friends.

9/10

Si on se basait seulement sur le message véhiculé, on mettrait 10/10, mais on ne veut pas tomber dans ce piège. On a enlevé un point parce qu’il ne devrait plus y avoir de gens, en 2023, qui pensent que Friends était meilleur. Et, en termes de forme, on aurait préféré lire Friends < Seinfeld.

Le 5 mars 07h24

Le nouveau show de Chris Rock : Du génie.

6/10

Alors que le statut précédent était court, limpide et punché, celui-ci nous met l’eau à la bouche mais manque de substance. Le spectacle de Chris Rock étant un produit culturel récent (comparativement à Seinfeld ou Friends), on aurait préféré avoir un avant-goût de ce qui nous attend si on le syntonise sur Netflix (si vous ne vous êtes pas encore désabonnés à cause de l’histoire des mots de passe non-partageables).

Le 6 mars 09h43

Ce qui est poche avec les critiques d'aujourd'hui, c'est qu'une grande partie (pas tous) critique la politique véhiculée et non le contenue.

(Je ne parle pas des critiques du Québec) (et je ne parle surtout pas des critiques du Bye Bye, je ne m'en plains pas du tout)

Par exemple, le nouveau jeu de Harry Potter, la critique de Wire a donné 1/10 à cause des positions publiques de JK Rowling qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu.

Le show de Chris Rock, beaucoup des critiques extrêmement négatives sont à cause de ce qu'il véhicule, mais pas l'humour comme tel. Sa performance peut plaire ou non, mais on ne peut nier l'énorme talent et une vie d'expérience.

Même chose pour les shows de Dave Chappelle.

D'ailleurs, voici un exemple de la déconnection entre le public et les critiques pour le show de Dave Chappelle en 2019.

Et ça, ça se passe à gauche, ça se passe à droite.

Je comprends que la politique fait parti d'un tout, mais quand ta job officielle c'est d'être "critique culturelle", au moins ait l'intégrité intellectuelle de critiquer le contenu, et ne pas simplement défendre ton agenda.

5/10

On est plus ou moins en accord avec Fecteau, et on pourrait contre-argumenter là-dessus, mais ce n’est pas pour ça qu’on est ici; c’est pour critiquer. Donc, malgré des exemples pertinents pour démontrer son point de vue, il manque un peu de perspective. Dans le cas où, par exemple, un humoriste fait de l’humour politique, les gens qui vont l’aimer vont l’aimer pour les mêmes raisons que ceux qui vont le détester. Le message qu’il véhicule devient alors la matière première à critiquer. La présence sur scène, la façon de livrer son texte, la connexion avec le public deviennent secondaires. Bref, on s’égare. Ce message était aussi un peu long et dénué d’humour. Tout comme cette critique de son statut, d’ailleurs...

