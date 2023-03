On a testé le «hack» TikTok pour nettoyer les cuillères en bois et c’est dégueulasse

Partager







Votre cuillère de bois préférée est très sale, même si vous la lavez régulièrement (et qu’elle vous paraît aussi propre qu’un char neuf). C’est du moins ce qu’avance une tiktokeuse américaine dont la vidéo est récemment devenue virale.

Celle qui s’identifie comme Lulaboo Jenkins sur TikTok a partagé une vidéo dans laquelle elle teste un hack, qui consiste à nettoyer ses cuillères en bois dans de l’eau bouillante.

La théorie derrière ce hack est que les ustensiles de cuisine en bois absorbent les huiles avec lesquelles vous cuisinez. Puis, une fois dans l’eau bouillante, ces huiles seraient extraites.

Dans la fameuse vidéo de Lulaboo Jenkins, qui a été vue plus de 50 millions de fois, on peut voir l'eau du chaudron devenir opaque, après plusieurs minutes. «Oh mon Dieu, je ne vois même plus le fond. C’est tellement dégueulasse», lance la tiktokeuse.

On l’a testé pour vous

Pour en avoir le cœur net, 24 heures s'est mouillé... et a mis des ustensiles en bois dans l’eau bouillante pendant près de 20 minutes. Pour ceux qui se le demandent: l’âge des ustensiles (souvent utilisées) ayant trempé dans l'eau bouillante est indéterminé.

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures Voici des cuillères et spatules en bois qui, de toute évidence, semblent propres. Hélas!

Même si les ustensiles avaient l'air propres avant leur séance de trempage, à voir la couleur de l'eau après l'expérience, elles ne l'étaient pas tant que ça.

PHOTOS Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures À gauche, le chaudron d'eau bouillante avant le bain des ustensiles en bois. À droite, l'eau bouillante maintenant opaque à la suite de la baignade de 20 minutes des quatre ustensiles de bois.

Contrairement à des vidéos publiées sur TikTok, aucune accumulation de vieille huile n'a été observée dans le chaudron, à notre grand désarroi.

Pas la meilleure des idées

Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de laver ses cuillères de bois? On n'est pas sûr.

Sous la vidéo de Lulaboo Jenkins, certaines personnes ont affirmé que tremper ses cuillères en bois dans l’eau bouillante n’était pas l'idée du siècle. Le processus enlèverait une petite couche protectrice qui empêche les ustensiles de sécher et de craquer avec le temps.

Il serait d’ailleurs recommandé d’huiler de temps en temps ses ustensiles de cuisine en bois, question de prolonger leur durée de vie. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, avec de l’huile d’olive sur un bout de papier absorbant.

Sinon, pour revenir au nettoyage, le lave-vaisselle serait lui aussi à éviter, en raison d'une trop grande chaleur. L’eau chaude et un bon vieux savon à vaisselle seraient donc votre meilleure option...

