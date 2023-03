Starbucks dévoile deux nouvelles boissons parfaites pour le printemps

Partager







On peut presque déjà dire que c'est le printemps puisque Starbucks vient de lancer deux nouvelles boissons!

Le soleil et la douce température des derniers jours donnent (enfin) la lueur d’espoir qui indique que l’hiver tire à sa fin.

Pour vous mettre dans le mood printanier rapidement, Starbucks a annoncé l’arrivée de nouveaux breuvages rafraîchissants à souhait.

La première boisson risque de faire fureur sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un thé latté matcha glacé à l'avoine et à la fraise. Oui, oui! Et ça goûte le ciel. Le tout est préparé avec un sirop aromatisé à la fraise combiné avec une boisson au matcha et à l'avoine. De vrais morceaux de fraise sont déposés sur le dessus, ce qui le rend aussi beau que bon!

Cette exclusivité canadienne sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.

La deuxième boisson ravira les accros de coldbrew. On parle ici d'un nouveau café infusé à froid avec crème de caramel à la cannelle. Ceci dit, le goût de cannelle se fait assez discret! En effet, cette boisson est sucrée avec du sirop de vanille et surmontée d'une mousse de caramel à la cannelle et d'un saupoudrage de garniture dolce à la cannelle.

Chez Starbucks, les cafés infusés à froid, c'est du sérieux. Il est fabriqué à la main en petits lots quotidiennement, lentement trempé dans de l'eau froide pendant 20 heures.

Voilà une belle façon de démarrer vos journées de printemps!

