The Last of Us: Bella Ramsey croit que le dernier épisode va diviser les fans

Partager







Dans moins d’une semaine, les fans de la série The Last of Us verront le dernier épisode de la première saison, qui connaît un succès monstre sur HBO. Mais la finale pourrait enflammer la toile, si l’on se fie aux commentaires de Bella Ramsey.

• À lire aussi: Des champignons pourraient causer la fin du monde comme dans The Last of Us, mais c’est peu probable

• À lire aussi: The Last of Us: une apparition dans l’épisode 6 fait capoter les fans du jeu

Bella Ramsey, qui incarne Ellie dans l’adaptation du jeu vidéo de Naughty Dog, a souligné lors d’une entrevue avec British Vogue que le dernier épisode de la série risque de diviser les fans.

«[La finale] va diviser les gens massivement – massivement,» a déclaré Ramsey au magazine. Pour les personnes qui ont terminé le jeu, ce n’est peut-être pas une grande surprise, toutefois. On connaît l’histoire et on se rappelle des débats qui avaient eu lieu en 2013 concernant la fin du jeu!

Ramsey n’a pas offert plus de détails, question de ne rien divulgâcher sur la finale. Une chose est certaine, cependant: le neuvième et dernier épisode de la première saison sera très populaire. L’épisode 8, diffusé dimanche dernier, a dépassé les 8 millions de spectateurs; une hausse de 74% contre le premier épisode.

Si je peux vous rassurer: notre critique de la saison 1 est très positive, et ça concerne aussi la finale. J’ai été très satisfaite, en tant que fan du jeu original.

En attendant, le collègue de Ramsey, Pedro Pascal, qui incarne Joel Miller dans l’adaptation, sera à la célèbre série Hot Ones de First We Feast sur YouTube jeudi pour manger des ailes de poulet piquantes, et répondre à des questions toutes aussi épicées.

This week on #HotOnes, we got Pedro Pascal vs. The Wings of Death. 💀 Tune in Thursday @ 11AM ET. 🔥 pic.twitter.com/l2OpzswZ8a — First We Feast (@firstwefeast) March 6, 2023

Le dernier épisode de The Last of Us sera diffusé dimanche à 21h (HE).

À VOIR AUSSI