Une suite au jeu Cities: Skylines annoncée pour 2023

Paradox Interactive et Colossal Order ont annoncé lundi une suite au très populaire Cities: Skylines, la simulation urbaine de 2015.

• À lire aussi: J’ai créé le troisième lien Québec-Lévis dans Cities: Skylines

C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de «jeux de construction de ville», qui ont dû déjà passer de nombreuses heures avec le jeu original. Le hic: on ne sait absolument rien à propos de Cities: Skylines 2. Tout ce qu’on a, c’est une bande-annonce.

Dévoilement Cities: Skylines 2

Bon, c’est une très belle bande-annonce, mais celle-ci est plutôt modeste côté information. Le plus important, toutefois, qu’elle confirme que le jeu devrait voir le jour en 2023. En d’autres mots: le jeu est presque prêt, et on risque de voir un vrai aperçu très bientôt.

Cities: Skylines 2 est prévu sur Windows, PlayStation 5 et Xbox Series X.