Viande, produits laitiers, riz: l’alimentation réchaufferait la planète de 1 °C

Partager







Pour éviter de réchauffer la planète à plus de 1,5 °C, les pays riches doivent réduire leur consommation de viande aux niveaux médicalement recommandés, conclut une étude publiée par la revue Nature Climate Change.

• À lire aussi: Émissions de GES: pas plus de deux burgers par semaine pour sauver la planète

• À lire aussi: Ce qu'il faut savoir sur la similiviande qui gagne en popularité avec l'urgence climatique

C’est que l’alimentation seule pourrait réchauffer le climat de près de 1 °C d’ici 2100, estime un groupe de chercheurs basés aux États-Unis.

Les coupables: la production de viande de ruminants – comme le bœuf et le mouton –, de produits laitiers et même de riz. Leurs émissions importantes de méthane, un puissant gaz à effet de serre, mais aussi de CO 2 et de protoxyde d’azote, émis lors de l’épandage d’engrais de synthèse, sont en cause.

AFP

En fonction des scénarios de croissance démographique, les chercheurs évaluent que le système alimentaire ajouterait entre 0,7 °C et 0,9 °C à la température planétaire. Rappelons que la Terre s’est déjà réchauffée de 1,2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

• À lire aussi: Devenir végétarien pour sauver la planète... et son portefeuille

Ainsi, sans tenir compte des émissions liées à l’utilisation de combustibles fossiles, on dépasserait l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C afin d’éviter les pires conséquences des changements climatiques.

«Notre analyse démontre clairement que les modes de production et de consommation alimentaires actuels sont incompatibles avec le maintien d'une population croissante tout en assurant un avenir climatique sûr», a souligné Catherine Ivanovich, qui a mené l’étude, en entrevue au Guardian.

Des solutions possibles

Mais en diminuant la consommation de viande rouge à une portion par semaine, surtout dans les pays riches, il est possible de limiter le réchauffement lié à la production alimentaire de 0,2 °C, concluent les chercheurs.

Pour y parvenir, il faut améliorer les pratiques de production agricole, réduire les déchets et adopter un «régime sain» qui privilégie les protéines contenant moins de matières grasses saturées et de cholestérol plutôt que la viande rouge, écrivent-ils.

• À lire aussi: Une nutritionniste explique pourquoi il ne faudrait pas consommer le poulet rôti de Costco

Si on connaissait déjà les impacts de la production alimentaire sur le climat, c’est la première fois que l’on chiffre le réchauffement potentiel qu’elle causerait.

À voir aussi: