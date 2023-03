Votre poisson est plus intelligent que vous le croyez

Partager







Certains petits poissons peuvent reconnaître leur propre visage dans le miroir, mais aussi sur des photos, une capacité qu’on pensait réservée à certains animaux que l’on sait intelligents, comme les chimpanzés, avance une nouvelle étude scientifique.

Pour tirer cette conclusion, une équipe de chercheurs de l’Université métropolitaine d’Osaka dirigée par le sociologue animalier Manasori Kohda a fait passer des tests de reconnaissance de soi à des Labres nettoyeurs (Labroides Dimidiatus). Ce petit poisson d’environ 10 cm, qui vit dans les mers tropicales de l’Indo-Pacifique, est vendu au Québec dans des animaleries où sont vendus des poissons d’eau de mer.

Les chercheurs ont commencé par faire passer le test du miroir aux poissons. L’expérience consiste à exposer un animal à un miroir, puis à mettre une marque bien visible sur son visage ou sur son corps pour voir si l’animal la remarque dans son reflet. Quand l’animal essaie de la toucher ou de s’en débarrasser, les scientifiques estiment qu’il s’agit d’une preuve de conscience de soi.

Les poissons qui ont réussi le test du miroir se sont ensuite fait montrer une photographie d’eux-mêmes, ainsi que celle d’un poisson de la même espèce, mais qu’ils n’avaient jamais vu. Résultat : les poissons ont été agressifs envers la photo du poisson étranger, mais pas envers leur propre photo.

Les auteurs de l’étude ont finalement exposé des poissons à leur reflet dans le miroir pendant une semaine, sans les marquer. Ils ont ensuite montré aux poissons une photo d’eux-mêmes, mais dans laquelle une marque avait été ajoutée sur leur corps. La majorité des poissons, soit 75 %, ont essayé de se débarrasser de la marque, ce qu’ils n’ont pas fait quand les chercheurs leur ont montré la photo d’un poisson marqué qu’ils n’avaient jamais vu.

La conscience de soi

La découverte suggère que la conscience de soi pourrait être beaucoup plus répandue chez les animaux que ne le croyaient les scientifiques. Dans le passé, seuls des espèces à gros cerveaux, dont les chimpanzés et d’autres grands singes, les dauphins, les pies et les éléphants avaient réussi ce test.

Il serait donc temps de revoir certaines de nos hypothèses sur l’intelligence animale, insiste Masanori Kohda.

«On croit généralement que les animaux qui ont un gros cerveau seront plus intelligents que les animaux au petit cerveau [...] Ici, nous montrons que les poissons-nettoyeurs reconnaissent probablement leur propre image miroir en utilisant une image mentale comparable à celle des humains», indique-t-il dans l’étude publiée en février.

La mémoire de poisson, un mythe

Dans la dernière décennie, des chercheurs se sont également intéressés à la croyance selon laquelle certains poissons, et particulièrement les poissons rouges, auraient une mémoire de seulement trois secondes.

Selon plusieurs études, ce serait faux. Des poissons rouges se seraient en effet montrés capables de déjouer de plus en plus rapidement les habitudes de chasse de certains de leurs prédateurs, tout en améliorant leurs techniques pour capturer une même proie.

Des recherches ont même démontré que certains poissons ont la capacité de reconnaître un son associé au repas, et ce même après avoir retrouvé leur liberté depuis plus d’un an.

Des choses à garder en tête lorsque vous regarderez votre poisson faire le tour de son petit aquarium pour la centième fois de la journée.