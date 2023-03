Partager







Bonne nouvelle: pas besoin de vider son compte en banque pour voyager en Europe ce printemps!

Visiter le vieux continent à ce moment de l’année est la meilleure façon d’éviter les foules et de découvrir un pays de manière authentique tout en profitant du beau temps et des prix plus doux de la basse saison.

Avec ces billets à prix raisonnables et sans escale, faire ses valises n’aura jamais été aussi tentant...

Voici donc 6 vols sans escale et sous les 1000$ pour partir en Europe ce printemps:

1. Londres - 875$

Bon plan: Déambulez dans le quartier Shoreditch et tomber en amour avec ses fantastiques friperies, ses nombreux restaurants, ses galeries d'art et sa culture éclatée.

Dates: 22 au 30 mai 2023

Compagnie aérienne: Air Canada

Sans escale

875$ pour l’aller-retour

Réservez ici!

2. Marseille - 874$

Bon plan: Armez-vous de votre maillot de bain et de votre crème solaire et partez à la découverte des calanques de Marseille. Une vraie merveille!

Dates: 15 au 22 mai 2023

Compagnie aérienne: Air Transat

Sans escale

874$ pour l’aller-retour

Réservez ici!

3. Lisbonne - 935$

Bon plan: Rendez-vous à Pastéis Belém pour déguster des pâtisseries portugaises dans le commerce le plus réputé au monde et pour aussi peu que 1,20 euro.

Dates: 29 mai au 6 juin 2023

Compagnie aérienne: Air Canada

Sans escale

935$ pour l’aller-retour

Réservez ici!

4. Paris - 909$

Bon plan: Profitez de votre escapade parisienne pour découvrir l’un des nombreux musées de la Ville Lumière. Du Louvre au Musée de l’Orangerie, vous en aurez plein les yeux.

Dates: 5 au 20 juin 2023

Compagnie aérienne: Air Transat

Sans escale

909$ pour l’aller-retour

Réservez ici!

5. Malaga - 949$

Bon plan: Louez une voiture pour profiter de tout ce que l’Andalousie a à offrir. Plages à faire rêver, gastronomie espagnole et villages côtiers seront au rendez-vous.

Dates: 16 au 24 mai 2023

Compagnie aérienne: Air Transat

Sans escale

949$ pour l’aller-retour

Réservez ici!

6. Amsterdam - 934$

Bon plan: Enfourchez une bicyclette et faites le tour de la ville sur deux roues - il s’agit de la meilleure façon de découvrir les nombreux quartiers de la capitale européenne tout en prenant un bon bol d’air frais.

Dates: 8 au 18 juin 2023

Compagnie aérienne: Air Transat

Sans escale

934$ pour l’aller-retour

Réservez ici!

