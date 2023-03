L’écart salarial persiste, mais des femmes ont bon espoir qu’il se ferme

Partager







En près de 20 ans, l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’est maintenu, voire creusé, au Québec. Mais plusieurs Québécoises et Canadiennes ont néanmoins bon espoir d’atteindre l’équité d’ici 50 ans.

Les Québécoises gagnent en moyenne 3,25$ de moins de l’heure que leurs collègues masculins et 230$ de moins par semaine, révèlent des données de l’Institut de la statistique du Québec, mises à jour lundi.

En 2022, elles ont en effet empoché un salaire horaire de 29,29$ et une rémunération hebdomadaire de 989,08$, comparativement à 32,54$ de l’heure et 1218,70$ par semaine pour les hommes.

Si, depuis 2005, les salaires ont augmenté pour tous, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, lui, s’est creusé. À l’époque, elles gagnaient en moyenne 17,01$ de l’heure et 562,95$ par semaine, soit une différence avec les hommes de 2,75$ et 180$, respectivement.

À l’échelle du pays, les Canadiennes gagnent en moyenne 0,89$ pour chaque dollar que font leurs collègues masculins, calcule Statistique Canada.

Certaines femmes optimistes

Cet écart salarial, la majorité (67%) des femmes le perçoivent, révèle un sondage Indeed réalisé à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

D’ailleurs, les deux tiers des Canadiennes croient que l’écart sera comblé d’ici les 50 prochaines années. Deux femmes sur cinq se montrent plus optimistes et estiment que l’horizon pour atteindre l’équilibre salarial se situe d’ici 10 ans.

Or, 21% croient cependant qu’elles n’empocheront jamais le même salaire que les hommes.

