Pourquoi s’intéresse-t-on soudainement à la Journée internationale des hommes chaque 8 mars?

Partager







Le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits des femmes. C’est aussi une des dates dans l’année où l’on parle le plus de la Journée internationale des hommes. Ce n’est pas anodin, rappellent les organismes et les militantes, qui y voient d’une tactique pour détourner le débat.

La Journée internationale des hommes existe bel et bien et c’est le 19 novembre. Sans surprise, c’est ce jour-là que le terme est le plus recherché sur Google. Mais selon Google Trends, chaque année, le deuxième pic de recherche des mots-clés «International Men’s Day» et «Journée internationale des hommes» survient le 8 mars.

La tendance contraire n’est pas observée la Journée internationale des hommes.

«Ça se passe le 8 mars, mais aussi dès qu’il y a une prise de parole à propos de l’équité des genres ou de la violence faite aux femmes», affirme Justine Chénier, responsable des communications du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS).

«C’est une manière d’évacuer l’enjeu féministe du débat. C’est problématique, parce qu’on ne veut pas laisser la place. Comme s’il fallait tout le temps parler des hommes», ajoute-t-elle.

• À lire aussi: Le «féminisme intersectionnel» est-il le nouveau concept interdit de la CAQ?

Un argument de mauvaise foi

La militante féministe Margot Chénier l’admet: il y a certains enjeux qui concernent tout particulièrement les hommes et desquels il faut se soucier. Mais lorsque des hommes ou des femmes s’offusquent que des enjeux féministes occupent l’attention ou que la Journée internationale des droits des femmes soit soulignée, elle considère qu’il s’agit de mauvaise foi.

«Moi, je pense qu’il faut parler d’intimidation, d’image corporelle, de pornographie, de violences sexuelles dans le sport, de pornographie, d’homophobie et de stress de performance. Mais là, soudainement, quand on n’est plus le 8 mars, ça ne les intéresse plus», dit-elle.

• À lire aussi: 3 ex-joueurs de hockey racontent leur histoire

Les personnes qui demandent une journée internationale des hommes, alors qu’elle existe déjà, ne le font pas parce que ces enjeux leur tiennent particulièrement à cœur le reste de l’année: «C’est 100% une tactique antiféministe», regrette la militante.

Une journée encore nécessaire

Chaque 8 mars, certaines personnes remettent en cause la pertinence d’une telle journée, affirmant que l’égalité des genres est déjà acquise. C’est un mythe, rappelle Justine Chénier, qui voudrait qu’on se préoccupe des droits des femmes à longueur d’année.

«Il existe encore beaucoup d’inégalités entre les hommes et les femmes, mais aussi les femmes entre elles. Le 8 mars, c’est une occasion de le rappeler et de faire de la sensibilisation pour le grand public à propos de ces enjeux», insiste la représentante des RQCALACS.

• À lire aussi: Trois témoignages pour comprendre que le féminisme intersectionnel, c'est important

«Les femmes se font encore tuer parce qu’elles sont des femmes, elles sont moins payées, plus précaires, elles font plus de travail domestique invisible, elles sont moins représentées en politique. Il y a des femmes, comme les femmes des Premières Nations, à qui on n’accorde même pas leurs droits de base. On demande seulement d’avoir le spotlight pour 24 heures », renchérit Margot Chénier.

À voir aussi: