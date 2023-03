Vous pourrez cuisiner un festin digne de la cabane à sucre à la maison ce mois-ci

Partager







Le mois de mars lance le mois de l’érable et de la cabane à sucre. C’est LE moment dans l’année où exagérer sur le sirop d’érable.

Pour l’occasion, l’entreprise HelloFresh lance des recettes thématiques du temps des sucres que vous pourrez cuisiner dans le confort de votre maison. Celle-ci s’est associée à l’entreprise locale Citadelle pour le sirop d’érable.

Les abonnés pourront tout simplement choisir parmi ces recettes dans leur commande hebdomadaire du mois. Il y a des options pour le brunch, le souper ou le dessert.

Burgers de porc à l’érable et fromage en grains et côtelettes de porc à l’érable et à la moutarde (frais additionnels de 5,99$/personne) seront offerts dans la semaine du 19 mars.

Courtoisie

Pour la semaine du 26 mars, burgers au porc et aux pommes et poutine aux boulettes de bison (frais additionnels de 5,99$/personne) sont au menu.

Courtoisie

Durant ces deux semaines, les gourmands pourront ajouter les biscuits sablés aux noix avec glaçage à l’érable et les crêpes aux pacanes confites à l’érable avec bacon et pommes épicées à leur commande.

Courtoisie

Voilà votre chance de transposer la cabane à sucre à la maison.

Il suffit de respecter les dates limites pour commander:

Date limite pour la semaine du 19 mars: le mercredi 15 mars 2023;

Date limite pour la semaine du 26 mars: le mercredi 22 mars 2023.

