Cara Delevingne est entrée en cure de désintoxication après avoir vu ses photos de paparazzi

Partager







Cara Delevingne est entrée en cure de désintoxication après avoir vu certaines photos de paparazzi.

Les fans de la mannequin britannique se sont inquiétés pour elle en septembre 2022 lorsqu'elle a été vue l'air hagard, en chaussettes, et les cheveux ébouriffés sur des photos prises dans un aéroport de Los Angeles après son retour du festival Burning Man.

• À lire aussi: Cara Delevingne «donne son orgasme à la science» dans une nouvelle série documentaire

Dans une entrevue pour le numéro d'avril 2023 de Vogue, elle a révélé que ces photos lui avaient fait honte et l'avaient poussée à se reprendre en main.

«Je n'avais pas dormi. Je n'allais pas bien, a-t-elle déclaré à propos des clichés. C'est déchirant parce que je pensais que je m'amusais, mais à un moment donné, c'était comme, d'accord, je n'ai pas l'air bien... Vous savez, parfois vous avez besoin d'un retour à la réalité, donc d'une certaine manière, je suis reconnaissante envers ces images.»

La star de 30 ans s'est discrètement inscrite en cure de désintoxication peu de temps après et était sobre depuis quatre mois lorsqu'elle a accordé son entrevue à Vogue en janvier.

• À lire aussi: Cara Delevingne admet avoir fait l'amour dans un ascenseur

«Tout ce que je savais, c'est que si je continuais dans cette voie, soit je finirais par mourir, soit je ferais quelque chose de vraiment, vraiment stupide», a-t-elle expliqué.

La vedette de Suicide Squad a révélé qu'elle avait déjà tenté d'intervenir avec des solutions rapides comme des retraites bien-être, mais elle a compris qu'elle devait suivre un programme beaucoup plus solide, comme celui en 12 étapes qui l'a menée vers la sobriété qu'elle a embrassé depuis.

«J'ai toujours pensé que le travail devait se faire quand les choses vont mal, mais en fait, il doit être fait quand ça va bien. Le travail doit être fait de manière cohérente. Ce ne sera jamais réparé ou complètement guéri, mais ça me va, et c'est ça la différence», a-t-elle partagé.

• À lire aussi: Cara Delevingne va vendre son vagin aux enchères NFT

Cara Delevingne, qui a avoué s'être saoulée pour la première fois à l'âge de sept ans, a assuré que ses réunions 12 étapes, ses séances de psychothérapie hebdomadaires, son alimentation stable et ses pratiques quotidiennes de yoga et de méditation l'avaient aidée à rester loin des drogues.

«Ce processus a évidemment ses hauts et ses bas, mais j'ai commencé à comprendre tellement de choses, a-t-elle déclaré. Les gens veulent que mon histoire soit digne d'une émission pour ados où je dis simplement: "Oh, regardez, j'étais accro, et maintenant je suis sobre, et c'est tout." Et ce n'est pas aussi simple que ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s