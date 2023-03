Deux tapons veulent aller en Hongrie et achètent des billets à destination de Bucarest

Partager







La Terre est un endroit mélangeant.



Certains pays ont des drapeaux similaires et, pire, certains lieux ont des noms identiques, ce qui peut mener à des confusions.

On a tous déjà entendu l’histoire du gars qui voulait visiter la capitale du Royaume-Uni, mais qui s’est ramassé à London, Ontario.



Au moins, ce pauvre bougre pouvait prétexter que les noms des endroits étaient similaires... ce qui n’est pas le cas pour les deux personnes dont nous allons vous parler aujourd’hui.



Sophie Alice et Ben Kennedy sont deux amis qui semblent très proches.



Récemment, Ben (qui habite en Nouvelle-Zélande, mais pas Sophie) a eu l’idée de faire une surprise à Alice en retontissant chez elle de façon impromptue.

Qui plus est, le jeune homme avait eu l’idée d’acheter des billets d’avion pour un pays de l’Europe de l’Est.. La classe!

Les deux tourtereaux se sont donc rendus à l’aéroport en pensant atterrir plusieurs heures plus tard à Budapest, capitale de la Hongrie.

Or, dans la salle d'embarquement, ils se sont rendus compte de leur mégarde: l’avion qu’ils allaient prendre était à destination de Bucarest, capitale de la Roumanie.



Dans un autre TikTok suivant celui qui a été vu plus de 4 millions de fois jusqu’à présent, Sophie confirme qu’ils ont fait le voyage malgré tout et que c’était super.



Et dans des vidéos subséquentes, on peut voir Ben et elle profiter des charmes de la Roumanie.



En même temps, probablement que Sophie aurait trouvé ça plate de retourner à Budapest, parce qu’elle semble y être allée il y a à peine un mois.

Ça doit être Ben qui est mêlé...



