J.E.: un des cerveaux de l’évasion de prison en hélicoptère, il y a 10 ans, s’est confié à Félix Séguin

Il y a 10 ans, le Québec était stupéfait par une évasion de prison audacieuse.

Deux individus armés avaient alors détourné un hélicoptère afin de faire atterrir celui-ci sur le toit de la prison de Saint-Jérôme et de procéder à l’évasion de Benjamin Hudon-Barbeau et Dany Provençal, deux criminels purgeant des peines de prison à vie.

Les images aussi spectaculaires que burlesques des six longues minutes pendant lesquelles les bandits ont réussi à s’accrocher à une corde suspendue à l’hélico et à s’enfuir par la voie des airs avaient alors fait le tour du monde.

Les évadés n’ont cependant pas pu profiter de leur liberté très longtemps, étant tous capturés dans différents lieux de la municipalité de Chertsey, quelques heures plus tard.



Une décennie après les événements, un des acteurs-clés de la spectaculaire évasion, Steven Marchisio, s’est confié à Félix Séguin de l’émission J.E., et son témoignage semble troublant.

Dans un premier extrait publié en début de semaine, celui qui était en charge du détournement de l’hélicoptère commente son plan en le qualifiant de «maudit plan de marde».

Il y a 10 ans, des détenus s'évadaient en hélicoptère de la prison de Saint-Jérôme.

J'ai rencontré Steven Marchisio, un des cerveaux de cette opération spectaculaire.

Ses confessions pour la toute première fois à @JE_enquete ce vendredi 21H30. pic.twitter.com/JeMA5LRu8Y — Félix Séguin (@felixseguin) March 7, 2023



Puis, dans un plus long extrait publié ce jeudi, on peut revoir Marchisio raconter la façon dont on lui a demandé de participer à la tentative d’évasion.



De ce qui ressort de l’extrait, celui qui est toujours détenu (à Sainte-Anne-des-Plaines, cette fois) a été forcé d’y participer par crainte de représailles envers sa famille.

Vous souvenez-vous de cette spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de St-Jérôme, survenue il y a 10 ans?

À @JE_enquete vendredi, rencontre en prison avec Steven Marchisio: il a détourné l'hélicoptère qui a permis aux détenus de s'évader.

Un aperçu ici ⬇️ pic.twitter.com/UVWoOWn6Da — Félix Séguin (@felixseguin) March 9, 2023

Ça promet!



J.E. est diffusé le vendredi à 21h30 et en rattrapage en tout temps sur TVA+.

