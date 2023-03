Montréal est la 2e meilleure ville étudiante au Canada, selon un nouveau classement

Partager







Les villes du Québec font encore bonne figure dans le nouveau classement HelloSafe des meilleures villes étudiantes au Canada. C’est cependant une ville ontarienne qui s’est mérité la première place. La grande gagnante de 2021, Sherbrooke, ne fait plus partie du top 3.

• À lire aussi: Votre permis de conduire arrive à échéance? Pas besoin de le renouveler maintenant

Kingston, Ontario: 1re place

Cette ville dont la population est composée à 17% d’étudiants offre un bon équilibre entre éducation de qualité, vie étudiante, qualité de vie et opportunités économiques selon le classement. Sans être la meilleure dans aucune de ces catégories, elle s’en tire relativement bien partout.

Les frais de scolarité accessibles pour le Canadien moyen de l’université Queen’s, considérée 6e au pays l’accès à la nature, le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario qui encadrent la ville ainsi que la vie culturelle animée ont propulsé Kingston en haut du classement cette année.

En 2021, la ville s’était classée troisième.

Montréal: 2e place

Montréal conserve sa deuxième place. Elle se classe comme ville numéro 1 au Canada pour le critère «excellence des études», devant Hamilton et Kingston. Son grand nombre d’universités et leur haut classement dans le Palmarès du McLean et les frais de scolarités abordables en comparaison au reste du Canada ont fait pencher la balance.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Montréal est aussi la ville qui offre la meilleure vie étudiante. Pour cette catégorie, les critères pris en compte sont : le nombre d’étudiants, la proportion de la population étudiante par rapport à la population générale, le nombre de bars et de restaurants de la ville et la densité et la diversité de l’offre culturelle. Les deuxième et troisième places reviennent à Toronto et Edmonton, respectivement.





Visitez Visitez HelloSafe Canada pour plus d'outils.

C’est au niveau du «cadre de vie» que Montréal perd des plumes. Son accès au logement et à des espaces naturels, son climat et la densité de la population lui ont fait perdre des points.



Visitez Visitez HelloSafe Canada pour plus d'outils.

Sherbrooke: 4e place

Si le cadre de vie fait défaut à Montréal, ce n’est pas le cas pour cette ville d’Estrie. Sherbrooke est considérée l’endroit où l’accès au logement, l’environnement, la qualité de l’air et la taille de la ville sont les plus optimales du classement. Elle est suivie de Trois-Rivières et de Lethbridge, Alberta.

Le Journal-Alex Drouin

Sa taille moyenne couplée à sa grande population étudiante offre le dynamisme d’une grande ville sans les inconvénients d’une métropole comme Montréal ou Toronto, selon le classement.





Visitez Visitez HelloSafe Canada pour plus d'outils.

Une bonne moyenne au Québec

Québec est passée de la quatrième place à la septième. La Capitale-Nationale brille surtout dans la catégorie «attractivité», soit sa proximité à d’autres grandes villes, son accessibilité par les transports, le taux de chômage et le revenu moyen par ménage en 2023.

Photo Stevens LeBlanc

Moins bien cotée pour son attractivité, mais offrant un cadre de vie agréable, Trois-Rivières se classe au 18e rang du classement.





Visitez Visitez HelloSafe Canada pour plus d'outils.

Gatineau, Chicoutimi et Rimouski sont respectivement classées 31e, 36e et 40e. Dernière au Québec, Rouyn-Noranda occupe la 41e place sur 47 villes étudiantes. On lui reproche de ne pas offrir une vie étudiante très dynamique.

Les villes québécoises ont généralement reçu un moins bon score qu’à l’année 2021, mais se maintiennent assez haut sur le classement, notamment grâce à leur «cadre de vie», où Sherbrooke est première, Trois-Rivières troisième, Chicoutimi quatrième et Rimouski huitième.