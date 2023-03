Nouveaux épisodes d’Un gars, une fille: Guy A. Lepage publie un nouvel extrait hilarant

Partager







L’animateur de Tout le monde en parle (et le gars d’Un gars, une fille) a donné un autre avant-goût des nouveaux épisodes de la série culte.



Tôt jeudi matin, Guy A. Lepage a publié sur Twitter un nouvel extrait d’Un gars, une fille version 2023.

• À lire aussi: Guy et Sylvie reviennent en riant sur les scènes d’intimité des nouveaux «Un gars, une fille»

• À lire aussi: Guy A. Lepage met en garde les usagers d’Instagram face à deux «minables» qui se font passer pour lui

Dans le court sketch de moins de deux minutes, on peut voir Guy et Sylvie (qui habitent maintenant en banlieue) circuler en auto dans les rues de Montréal, à la recherche d’un stationnement.



Tous les aspects du transport citadin apparus entre 2003 et 2003 y sont abordés: les Bixis, les ruelles vertes, les rues piétonnières, la prolifération des sens uniques, les Uber, alouette!

Le premier épisode de la nouvelle mouture d’Un gars, une fille est disponible dès AUJOURD’HUI sur @icitoutv EXTRA 🍿 https://t.co/o5f80kQ7R3#ungarsunefille pic.twitter.com/52o80FtFlG — Guy A Lepage (@guyalepage) March 9, 2023

On pourrait croire, à lire cela, que Guy et Sylvie sont devenus réactionnaires et qu’ils font de l’urticaire quand ils se déplacent dans la métropole, mais non. C’est franchement désopilant grâce à leur candeur et à leur naïveté.

• À lire aussi: Guy A Lepage publie des blagues sur le langage sans arrêt sur Instagram et nous lui avons demandé pourquoi

Bravo aux auteurs d’avoir su éviter le piège «facile-à-tomber-dedans» de chialer contre la grande ville.



Les nouveaux épisodes d’Un gars, une fille sont disponibles à partir d'aujourd'hui, au rythme d'un par semaine, sur ICI tou.tv Extra.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s