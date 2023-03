S'entraîner 10 minutes par jour, est-ce que ça donne vraiment quelque chose pour la santé?

Partager







S'entraîner 10 minutes par jour, est-ce suffisant pour en sentir les bienfaits sur la santé? Un kinésiologue répond à la question.

«Pour la majorité des gens, c’est plus intéressant de s’entraîner moins fréquemment et un peu plus longtemps», affirme Maxime St-Onge.

Par contre, si vous avez un horaire du temps chargé et que vous disposez de quelques minutes seulement par jour pour bouger, il faut sauter sur l’occasion. «Faire 10 min d’activité vigoureuse, c’est plus bénéfique que de ne rien faire», insiste-t-il.

11 min, le chiffre magique?

Selon les conclusions d’une nouvelle étude de l’Université de Cambridge, une activité physique modérée soutenue pendant 11 min pourrait diminuer les risques de cancer, de maladie cardiovasculaire ou de mort prématurée.

«Moins la personne est en forme, plus c’est vrai que 11 min d’activité physique peuvent être bénéfiques», explique le kinésiologue.

Les trois quarts des participants de l’étude sont des personnes qui n’étaient pas actives ou qui l'étaient peu avant, remarque-t-il. Pour ces individus, faire 11 min d’activité physique peut donc faire une grande différence.

Plus de sport pour les sédentaires?

Précisons d'ailleurs une chose: 10 min de sport par jour, ça ne fait pas de miracles.

Selon une autre étude, parue en 2020, les personnes sédentaires, comme celles qui passent plusieurs heures chaque jour assises devant un ordinateur, devraient faire entre 150 et 300 min d’activité physique par semaine.

Pour les personnes qui ont un emploi de bureau, 10 min d’activité physique par jour ne seraient donc pas suffisantes pour contrer les effets néfastes de la sédentarité sur la santé, soutient le kinésiologue.

«On peut faire assez d’activité physique, mais être trop sédentaire et avoir un risque accru de mortalité», mentionne Maxime St-Onge.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande pour sa part de faire 150 min d’activité physique hebdomadairement.