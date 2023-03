Une adorable maison de campagne avec cachet, à vendre à Hudson pour 799 000$

Partager







Construite en 1950, cette maison de style canadienne fera le parfait pied à terre pour les personnes qui cherchent un havre de paix dans une ville remplie de charme.

De l’extérieur, sa porte rouge et son revêtement en pierre pique la curiosité.

Dans la même veine que celle de l’extérieur de la propriété, l’intérieur de la maison se révèle à être coquet et soigné. Avec ses poutres exposées, son plafond cathédrale, sa pierre et son foyer au bois, la demeure donne envie d’organiser brunchs et soupers entre amis.

Les vastes fenêtres offrent une belle luminosité au rez-de-chaussée qui est composé de deux salons, d’un espace bureau, de la cuisine et de la salle à manger.

Rénovée, avec des comptoirs en pierre, la cuisine offre suffisamment d’espace de travail pour s’attaquer à des recettes difficiles.

Une salle d’eau se trouve également tout près.

Alors qu’on poursuit la visite, on découvre quatre grandes chambres à coucher et une salle de bain complète à l’étage.

La chambre principale profite d’un foyer au bois.

On craque pour les plafonds inclinés ainsi que la jolie tuile de la salle de bain principale.

La propriété possède également une belle intimité puisqu’on ne retrouve aucun voisin à l’arrière. La cour profite d'une grande piscine creusée. La totale!

Si vous êtes tombés sous le charme de cette maison au cachet champêtre, il faudra payer 799 000$ pour en faire l'acquisition. Ryan Lubell-Smith et Melanie Hachey chez M Immobilier est la courtière responsable de la vente.

