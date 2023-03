Une théorie virale complètement folle suggère qu'Hailey et Justin auraient rompu

Partager







Les évènements des dernières semaines auraient-ils eu raison du couple le plus adulé des dernières années? Plusieurs internautes croient que oui.

La pression a peut-être eu raison d'Hailey et Justin, qui sont régulièrement sous le feu des projecteurs, mais qui le sont davantage avec le scandale entre Hailey Bieber , Selena Gomez et Kylie Jenner.

Alors qu'on pourrait croire que Justin soutient sa femme contre vents et marées, des internautes ne sont pas de cet avis et jouent aux détectives, particulièrement sur TikTok. C'est pourquoi depuis plusieurs jours, une théorie circule sur les Biebers à l'effet qu'ils seraient séparés.

Évidemment, tout ça ne reste que des spéculations.

Voici les indices soulevés par les fans.

1. La publication d'anniversaire d'Hailey pour les 29 ans de Justin

Pour l'anniversaire de Justin, le 1er mars, Hailey a fait une publication sur les réseaux sociaux. « 29 ans n'a jamais eu l'air aussi bon. Bonne Fête à toi mon meilleur ami! Les mots ne peuvent possiblement pas décrire tout ce que tu représentes. Alors trinquons à plus de joie, plus de voyages, de bonne nourriture, des aventures, de la paix, du plaisir et surtout plus d'amour. »

La publication semble très amicale, mais surtout, Justin lui-même n'a pas laissé de mention j'aime à la publication ni de message de remerciement.

2. Justin ne porterait pas son jonc de mariage

Dans ses récentes apparitions évènementielles, Justin aurait laissé son anneau de mariage de côté et semblerait tourmenté.

Toutefois, ça ne date pas d'hier que Justin ne porte pas régulièrement sa bague en public.

3. Justin suivrait Selena sur Twitter

Alors qu'Hailey perd une foule d'abonnés sur les réseaux sociaux, plusieurs curieux ont remarqué que Selena a des abonnés très fidèles, dont Justin, son ex.

Ça pourrait paraître assez banal si seulement dans la foulée, Justin ne s'était pas désabonné de sa femme Hailey. Toutefois, tant que la situation ne se transpose pas sur Instagram, les internautes ne sont pas totalement convaincus d'une rupture.

Hailey et Justin Biebers sont en couple officiellement depuis 2018 et se sont mariés intimement dans la même année à New-York. Ils ont par la suite organisé une seconde cérémonie en septembre 2019 avec leurs familles et leurs amis.

À suivre!

