RTL: voici ce qui va changer avec les bus à Longueuil ce printemps avec l'arrivée du REM

Partager







Il y aura du changement dans les trajets d'autobus sur la Rive-Sud de Montréal. Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a présenté jeudi son tout nouveau réseau d’autobus redessiné qui entrera en service dès l’arrivée du tant attendu Réseau express métropolitain (REM), prévue ce printemps. Au rendez-vous: ajouts de nouvelles lignes et bonifications du service hors pointe, notamment.

• À lire aussi: Vous pourrez bientôt recharger votre carte OPUS avec votre cellulaire

Au cours des prochains mois, les trois stations du REM qui seront situées à Brossard et qui traverseront le pont Samuel-De Champlain pour desservir le centre-ville de Montréal changeront de façon importante le transport en commun sur la Rive-Sud.

La majorité des lignes d'autobus du RTL se retrouveront donc à desservir soit des stations du REM, ou la station de métro située à Longueuil. Voici de quoi aura l'air la carte des lignes après la refonte.

PHOTO Capture d'écran Un aperçu de la refonte du service d'autobus du RTL pour l'arrivée du REM.

Voici quelques aspects à retenir de la refonte:

Au total, 1400 départs quotidiens en provenance et vers les trois nouvelles stations du REM seront offerts à la clientèle. Ce sont 29 lignes d’autobus qui s‘y connecteront.

Les déplacements entre les villes de l’agglomération, soit Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville, seront aussi améliorés, pour répondre aux besoins des citoyens. Par exemple, l’organisation créera la ligne 160 et remettra en fonction la 192, qui partiront de Saint-Bruno-de-Montarville et qui passeront par Saint-Hubert pour se rendre à la station Panama du REM.

Quant au Quartier DIX30, la desserte sera également améliorée et comptera huit lignes au lieu de trois, soit les 4, 14, 21, 32, 38, 47, 132 et 192.

En tout et partout, les horaires des bus seront plus flexibles, afin de s’adapter aux nouvelles habitudes de vie postpandémie. Les temps de parcours de certaines lignes seront améliorés, et le service permettra de desservir davantage les pôles locaux, comme les lieux d’enseignements et les centres d’achats.

Près de 98% des déplacements en heure de pointe seront améliorés ou maintenus.

• À lire aussi: Elle oublie de sortir à Longueuil et reste prisonnière d’un train immobilisé dans le tunnel du métro

Comment s’y retrouver?

Selon les estimations du RTL, la remise à neuf du réseau pour l’arrivée du REM affectera les habitudes de déplacements de plus de 10 000 usagers, puisque les autobus ne pourront plus traverser vers Montréal par le pont Samuel-De Champlain.

Question de bien se repérer d’ici l’implantation du réseau redessiné et de se familiariser avec les nouvelles lignes et nouveaux parcours, l’organisme a également amélioré son site web et lancé une carte interactive qui présente les nouveaux circuits à privilégier pour se déplacer lorsque le REM entrera en service.

Une hausse de l’achalandage souhaitée

«C’est un projet majeur de la même ampleur que l’ouverture du métro à Laval», mentionne d’entrée de jeu à 24 heures le directeur à la planification et au développement du transport du RTL, Nicolas Tanguay.

Il croit notamment que l’arrivée du REM donnera «une bonne impulsion l’achalandage» sur le réseau du RTL, qui varie actuellement entre 70 et 75%, comparativement à l’époque prépandémique.

Si le succès de la refonte prévue ne dépend pas que de la reprise de la vie au centre-ville de Montréal, qui a largement affecté le RTL durant la pandémie, c’est assurément l’une des inquiétudes de l’organisme.

Photo d'archives, Agence QMI Le REM entrera en fonction bientôt sur la Rive-Sud de Montréal.

C’est d’ailleurs en raison de la disparition des lignes 45 et 90, qui passaient par le pont Samuel-De Champlain jusqu’au métro Bonaventure, que la société de transport longueuilloise a pu réinvestir une partie du kilométrage annulé à travers son réseau, explique M. Tanguay.

Du côté de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS), le lancement du nouveau réseau du RTL est en soi une bonne nouvelle pour les citoyens de l’agglomération de Longueuil.

«Dans l’ensemble, on est vraiment contents de cette refonte-là, parce que ça permet de réinvestir dans le réseau [de l’agglomération]», souligne Axel Fournier, président de l’ATCRS, qui croit que le tout relancera le transport en commun à Brossard, notamment.

À voir aussi: