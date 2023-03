Voici comment embarquer dans la tendance «Moonphase» virale sur TikTok

Partager







Des milliers de vidéos où deux phases de la lune se superposent pour découvrir la compatibilité amoureuse circulent sur TikTok. Voici comment faire.

Qu'est-ce que le #Moonphase?

La tendance actuelle sur la populaire plateforme de vidéos est de comparer les phases dans lesquelles la lune était lors de la naissance de deux personnes amoureuses. L'influenceuse Noémie Lacerte a fait l'exercice pour Alexandre et elle.

Sans être une science, les amoureux qui testent le filtre aiment bien croire aux coïncidences qui les unissent. C'est une activité amusante à essayer à deux, et même à recréer pour des couples célèbres, dont celui qui fait couler le plus d'encre ces temps-ci.

Dans cette tendance, il est dit que si les deux phases se complètent parfaitement, les amoureux sont des âmes soeurs. Si les phases ne sont pas en harmonie, le couple risque de ne pas durer. Évidemment, tout ça est à prendre avec un grain de sel.

Comment embarquer dans la tendance #Moonphase?

Plus de 82 millions de vidéos d'unions lunaires circulent présentement sur la plateforme. Pour vous aussi découvrir la compatibilité lunaire avec la personne qui partage votre vie, voici comment vous y prendre.

La première étape est de déterminer la phase lunaire lors de votre anniversaire et celle de votre moitié. Les sites les plus utilisés sont phasesmoon.com et moonphases.co.uk. Ces sites ont des sections pour déterminer les phases lunaires de vos anniversaires.

Par la suite, la manière la plus fréquente pour créer votre propre comparaison des phases de la lune est d'utiliser l'application Capcut, une application d'édition vidéo accessible sur Android et iOS et qui permet de publier des vidéos directement sur TikTok.

Maintenant, à vous de jouer!

