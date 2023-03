À Montréal? Une promeneuse et son chien se retrouvent nez à nez avec un lion

Partager







Une vidéo publiée par un compte TikTok montréalais sème la confusion. On peut y voir une femme et son chien croiser un lion lors de leur promenade. De nombreux commentateurs se sont demandé qui pouvait bien garder un tel animal dans sa cour arrière en plein mois de mars et, surtout, si ce dernier représentait un danger pour les passants.

«Énerve pas le lion!», lance la promeneuse à son chien pendant que ce dernier aboie sur le fauve qui les fixe l’autre côté de la clôture. Aussi surprenant que cela puisse paraître: la vidéo ne semble pas truquée et un vrai lion semble se trouver à quelques mètres d’eux.

Dans les commentaires de la vidéo, plusieurs personnes sont choquées, alors que d’autres se demandent qui peut bien garder un lion en captivité dans ce qui semble être la cour arrière d’une maison.

Un lion à Montréal?

Le fait que la vidéo ait été partagée avec les mots-clés #mtl, #quebec, #514, #quebectok peut donner l’impression que ça se passe chez nous. Pourtant, un panneau de circulation visible dans la vidéo est en anglais.

La promeneuse à l’origine de la vidéo a confirmé qu’elle avait été filmée en Ontario et non au Québec. Ça ne serait pas non plus la cour arrière d’un particulier, mais une partie du zoo Jungle Cat World Wildlife Park, situé à Clarington, à 1 heure de Toronto.

Sur sa page Facebook personnelle, l’auteure originale de la vidéo explique qu’elle promenait son chien après avoir stationné son véhicule dans une halte routière non loin du parc animalier. Elle a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un gros chien et elle avoue ne pas s’être sentie en sécurité malgré la clôture.

Un lion bien encadré

Le Jungle Cat World Wildlife Park est un refuge animalier et un zoo où certains animaux sont laissés en liberté dans un grand espace où les visiteurs peuvent se promener. Le lion ne fait pas partie de ces animaux et il est gardé dans un enclos à part.

Il n’est pas précisé si la clôture de l’enclos du fauve est électrifiée ou non.

En regardant une image satellite des lieux, on peut constater que le refuge est situé dans une zone rurale peu densément peuplée.

Pour les lions qui vivent en captivité, le froid est une moins grande menace que ceux qui vivent en liberté, car ils n’ont pas besoin de chasser pour se nourrir. S’ils peuvent se réfugier à l’intérieur lorsqu’ils ont trop froid, des températures sous zéro ne seront pas dangereuses, selon Four Paws, un refuge d’Afrique du Sud où il peut faire assez froid durant les mois de juin et juillet.

