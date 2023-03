Alicia Moffet annonce qu'elle performera dans ce festival cet été et on capote

Partager







Les projets s'enchaînent pour Alicia Moffet. Après une tournée des festivals à l'été 2022, Alicia performera de nouveau en plein air à Osheaga.

Le nom d'Alicia est présentement sur toutes les lèvres avec les projets épatants qui sont annoncés par la chanteuse, et désormais animatrice, dernièrement. Alicia est présentement en pleine tournée québécoise pour la tournée Intertwine, mais l'influenceuse n'aura pas vraiment de temps libres lorsqu'elle terminera sa suite de spectacles.

Effectivement, la programmation du populaire Festival Osheaga vient tout juste d'être annoncée et le nom d'Alicia apparaît dans les artistes en performance.

Alicia l'a annoncé à ses abonnés Instagram et a complété sa publication de ces mots: « Performer dans mon festival préféré, avec mon lineup préférée à date, la même journée et sur la même scène que ma préférée @billieeilish . What »

Alicia sera sur scène le samedi 5 août dans le cadre d'un des festivals québécois les plus en vues années après années.

Les réactions de ses amis et abonnés ne se sont pas fait attendre. Des encouragements fusent de toute part pour la star.

Les billets sont déjà en vente pour le festival montréalais.

Vous savez quoi faire!

