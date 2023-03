Jonathan Roy raconte comment sa mère a réagi quand il lui a dévoilé sa bisexualité

Partager







Le musicien Jonathan Roy était de passage à La Tour, jeudi soir, en compagnie de Josélito Michaud.



L’ancien joueur de hockey s’est notamment confié à Gildor Roy sur la façon dont il avait annoncé sa bisexualité à sa mère.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière n’a pas été enchantée par cette révélation, comme vous pouvez le voir dans l’extrait ci-haut.



«Ça a été tough pour ma mère. Vraiment beaucoup. Elle, je m'en rappelle, la seconde que j'avais parlé de ça... Ben en fait, moi ça fait longtemps que j'ai parlé avec ma mère que j'étais bisexuel pis je me rappelle, elle m'a dit ''Voyons Jonathan, un toaster, ça va dans une plug'' ou je ne sais pas quoi, une affaire de même...Pis là, j'essaye d'avoir une discussion avec ma mère pour expliquer que ''Mom, aimer, ça n'a pas rapport avec une paire de seins ou whatever, ça rapport avec l'individu que t’es avec”», s’est souvenu celui qui est le fils du légenaire Patrick Roy.



Peu convaincue par cette vision des choses, la mère du musicien de 33 ans a néanmoins fait preuve d’ouverture lorsque son fils a utilisé l’argument du bonheur.

«Elle m'avait dit ''Je pense que ta carrière est terminée... tout ce que tu as travaillé pour'' pis ça démontre, en fait, les valeurs que les gens avaient dans cette époque-là de ''on n’en parle pas trop, on fait attention à notre image'' pis la réalité, c'est ça que j'ai dit à ma mère, j'ai dit ''Mom, la seule affaire qui est important, c'est que je sois heureux hein?'' et elle a dit oui donc ben c'est ça.»



Roy (Jonathan) a toutefois admis que sa mère est fière de lui, de l’homme qu’il est devenu.



Un peu plus tôt dans l’entrevue avec Roy (Gildor), il avait également abordé le sujet controversé des initiations au hockey.

L’épisode de jeudi soir de La Tour, mettant en vedette Gildor Roy et ses invités Josélito Michaud et Jonathan Roy, est disponible en entier sur TVA+.

