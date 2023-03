OSHEAGA : la programmation complète 2023 enfin dévoilée

Partager







La programmation complète du festival Osheaga 2023 a enfin été dévoilée, et les fans ne pourraient pas être plus heureux!

En effet, après avoir révélé ses têtes d'affiches en décembre dernier, les organisateurs n'avaient pas fini de surprendre les festivaliers.

Cette année on peut compter sur une belle brochette d'artistes tels que Aya Nakumura, L'Impératrice, The National, Dope Lemon et plus encore.

Quelques artistes québécois donneront également une performance durant le week-end, soit Alicia Moffet, Milk & Bone ainsi que Sarahmée.

Du 4 au 6 août 2023

Parc Jean-drapeau

