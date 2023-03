Steve Carrell a du mal à ne pas regarder la caméra quand il tourne

Partager







Steve Carrell a toutes les difficultés du monde à ne pas regarder la caméra quand il tourne, à cause de son rôle dans The Office.

Lors du dernier épisode du podcast Office Ladies avec ses anciennes coéquipières Jenna Fischer et Angela Kinsey, l'acteur - qui a incarné Michael Scott dans la version américaine de la série entre 2005 et 2011 - a fait référence au style mockumentaire de l'émission, qui implique souvent que les personnages jettent un coup d'œil à la caméra.

«Je n'ai jamais eu de boulot où je n'ai pas regardé la caméra à un moment ou à un autre... Au moins une fois, a-t-il déclaré. Je suis sûr que sur (le film de 2014) Foxcatcher, j'ai regardé la caméra et (puis je me suis dit) "Non. Tu ne peux pas commenter ce que tu viens de faire"».

En réponse, Jenna Fischer a confié: «Pareil! Je ne peux pas ne pas faire de la caméra un personnage maintenant. C'est une telle habitude.»

Au cours de la conversation, le comédien a expliqué qu'il avait évité de regarder la version britannique originale de The Office, car il voulait s'assurer que son personnage était bien différent de celui de David Brent, incarné par Ricky Gervais.

«J'ai choisi de ne pas regarder la version britannique parce que je ne voulais pas qu'elle influence ce que serait cette version, a-t-il expliqué. (Ricky Gervais) était manifestement si bon dans ce rôle, c'était un personnage si particulier, je ne voulais pas faire une imitation de lui.»

